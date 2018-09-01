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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Üniversite öğrencileri için en pahalı şehir İstanbul

01 Eylül 2018, Cumartesi 12:21
TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin araştırmasına göre Türkiye genelinde üniversite öğrencileri en yüksek kirayı ortalama 2 bin 900 lira ile İstanbul Beşiktaş’ta öderken, onu 2 bin 750 ile Kadıköy, 2 bin 100 lira ile Bakırköy takip ediyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin araştırmasına göre Türkiye genelinde üniversite öğrencileri en yüksek kirayı İstanbul’da öderken, en düşük kiranın Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da olduğu görülüyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından üniversite öğrencilerinin yoğunlukla tercih ettiği 26 ildeki toplam 71 bölgenin incelendiği “Üniversite Bölgelerindeki Kira Değerleri” başlıklı araştırma yayınlandı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 100 metrekarelik 2+1 dairelerin değerlendirildiği araştırmaya ilişkin, son yıllarda vakıf üniversitelerinin de sayısının artmasıyla öğrenciler tarafından kiralık ev arayışlarının daha fazla konuşulduğunu söyledi.

Öğrencilerin ev kiralarken ilk tercih ettikleri bölgeler arasında, sağladığı sosyal imkanlar ve ulaşım açısından avantajlı merkezi bölgeler ile kampüse yakın yerlerin geldiğini dile getiren Maya, talebin fazla olmasının, bu bölgelerdeki satılık ve kiralık ev fiyatlarını artırdığını bildirdi.

Çalışma kapsamında öğrencilerin ev kirası için en yüksek rakamı İstanbul’da ödediğinin görüldüğünü aktaran Maya, burada Beşiktaş ve Kadıköy gibi merkezi lokasyonların tercih edilmesinin önemli etken olduğunu bildirdi.

Maya, son bir yılda Türkiye genelinde öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeler arasında en yüksek kira artışının yüzde 14,82 ile Denizli’nin geldiğini kaydederek, onu yüzde 13,22 ile Kayseri’nin, yüzde 13,06 ile İzmir’in, yüzde 12,03 ile Eskişehir’in ve yüzde 11,85 ile Mersin’in izlediğini aktardı. 

En yüksek kira İstanbul’da Beşiktaş’ta, Ankara’da Çankaya’da 

Araştırmaya göre, 71 bölge arasında 100 metrekarelik 2+1 dairelerin ortalama kira fiyatının en yüksek olduğu yerlerin başında 2 bin 900 lira ile Beşiktaş gelirken, onu 2 bin 750 ile Kadıköy takip ediyor. Bakırköy’de 2 bin 100 lira olan kira değeri Kartal’da bin 700 lira, Avcılar’da bin 350 lira olarak göze çarpıyor.

Ankara’da üniversite öğrencilerince yoğun olarak tercih edilen bölgeler arasında en yüksek kiranın ödendiği yer bin 700 lira ile Çankaya Yaşamkent olarak öne çıkıyor. Ortalama kira değeri Çankaya Bahçelievler’de bin 650 lira, Emek’te bin 500 lira, Yenimahalle Gazi Mahallesi’nde bin 250 lira, Çankaya 100. Yıl’da bin 200 lira, Cebeci’de bin 100 lira olarak değişiyor. 

En düşük bölgeler Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da 

Türkiye genelinde araştırmaya konu olan 26 ilde öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği 71 bölge arasında en düşük kiralar Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon’da.

Eskişehir’te Tepebaşı Sütlüce’de 525 lira olan kiralar, Tepebaşı Şirintepe’de 580 liraya, Odunpazarı Büyükdere’de ise 630 TL’ye çıkıyor. Nevşehir merkezde aylık ortalama kirası 650 liraya gerilerken, kiraların Trabzon’da Akçaabat’ın Yıldızlı bölgesinde de 650 lira olması dikkati çekiyor. 

AA

Etiketler: Türkiye, üniversite, kira, çğrenci
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