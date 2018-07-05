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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Üniversitelere 840 bin 286 kontenjan

05 Temmuz 2018, Perşembe 22:03
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ÖSYM’nin açıkladığı “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndaki 2018 yılı üniversite kontenjanlarının toplamına dair bilgilendirme yaptı.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) örgün öğretim kontenjanlarına göre, devlet üniversitelerine 263 bin 77 ön lisans, 371 bin 501 lisans, 25 bin 985 özel yetenek olmak üzere toplam 660 bin 563 kontenjan ayrıldı. Vakıf üniversitelerinde 70 bin 276 ön lisans, 85 bin 440 lisans, 3 bin 457 özel yetenek olmak üzere toplam 159 bin 213, KKTC üniversitelerinde 4 bin 743 ön lisans, 13 bin 11 lisans, bin 250 özel yetenek olmak üzere toplam 19 bin 4 ve yurt dışı üniversitelerinde 80 ön lisans, bin 423 lisans, 43 özel yetenek olmak üzere toplam bin 546 kontenjana yer verildi.

 

AA

Etiketler: ösym, üniversite, kontenjan
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