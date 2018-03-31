Üniversiteli gençler sabah namazında buluştu...

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde sabah namazında buluştu.

İl Müftülüğü'nden yapılan azılı açıklamaya göre, Yılmaz'a, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Üsküdar Müftüsü Dr. Enver Osman Kaan da eşlik etti.

Valide-i Cedid Camii'nde kılınan sabah namazına, KYK yurtlarında kalan yaklaşık 400 üniversite öğrencisi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatın yapıldığı buluşmada, dualar edildi.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, namaz sonrası yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'de 250'den fazla yerde inananların zikre davet edildiğini hatırlattı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- bir vasfının da "müzekkir" olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Niye uyarılmaya ihtiyacımız var? Çünkü insan unutkan bir varlık demektir. Bu yüzden Allah Teala bize zikri, hatırlamayı emrediyor. En çok Allah'a verdiğimiz andı, sözü unutuyoruz. Aslında bütün ibadetler, bu zikre bağlı kalmamıza matuftur. Sabah namazında buluşmak zikirdir ve bu bakımdan da çok anlamlı ve önemlidir. En önemli gayemiz Allah ile olabilmektir. Allah ile olduğumuz zaman yalnız değiliz, güçsüz değiliz, zayıf değiliz. Allah ile olmanın en önemli yollarından birisi zikirdir, camide buluşmaktır, duadır, ilticadır ve senadır. Beş vakit namaz zikirlerin en güzelidir."

"Sabah namazı derin iz bırakan bir ibadet"

Gençlerle buluşmanın geçmiş ve geleceği paylaşmak olduğunu da vurgulayan Yılmaz, gençlerle özellikle sabah namazında buluşmayı da önemsediklerinin altını çizdi.

Sabah namazının, daha derin iz bırakan bir ibadet olduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerle beraber olmak gönüllerimizi ve hayatı paylaşmak demektir. Onların heyecanının yüreklerimize yansıması demektir. Geçmişimizi ve geleceğimizi paylaşmak demektir. Geçmişini bilmeyen geleceğinden emin olamaz. O yüzden bizim geçmiş ecdadımızı, şehitlerimizi hatırlamak bizim en önemli değerlerimizden biridir. Şehit kendisini davasına adayan insan demektir. Şehitlerimize olan bağlılığımız ve saygımız değerlerimizi yüceltmemiz demektir. Bedir, Malazgirt, Çanakkale, 15 Temmuz ve Afrin şehitlerinin ruhaniyeti bize ayrı bir ruh, heyecan ve coşku veriyor. Çünkü biz inanıyoruz ki şehitliğe yürüyen her kardeşimizin ruhaniyeti bize güç katmaktadır. Şehitlik duygusunun her zaman paylaşılmasını, bu coşkunun yüreklerimizde daim olmasını arzu ve niyaz ediyoruz."

Namaz sonrası ise Üsküdar Belediyesi'nin sağladığı bir gemiyle Boğaz turu yapıldı.

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