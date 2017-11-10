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10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Üniversiteye giriş sınavı yine değişti

10 Kasım 2017, Cuma 09:37
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), daha önce tek günde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki oturumunun iki ayrı günde yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, birinci oturum (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 Pazar yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, müzakere ve analizler neticesinde öğrencilerin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, yeni ölçme sistemine tedrici geçiş de dikkate alınarak Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) kısmi değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin, yükseköğretim sistemlerini, öğretimin amaç ve içeriğini, metodolojilerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini değişime zorladığına işaret edilen açıklamada, gelişmeler ve değişim ihtiyacı kapsamında Türkiye'nin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu dikkate alınarak yükseköğretime geçişte de yeni bir ölçme ve değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulduğunun kamuoyuna daha önce açıklandığı hatırlatıldı.

Öğrenilen bilginin ezber düzeyini ölçmekten daha çok dünyadaki gelişmiş yükseköğretim sistemlerinde olduğu gibi bilgiyi kullanmayı ve bilgiden yeni bilgi üretmeyi önceleyen TYT'nin bu yıl uygulanacağının daha önce duyurulduğu ifade edilen açıklamada, sınava ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapların değişik tarihlerde internet sitesinden paylaşıldığı aktarıldı.

Bu süreçte öğrenciler, kamuoyu ve ilgili paydaşlar tarafından iletilen görüş ve taleplerin her birinin YÖK tarafından değerlendirildiği anlatılan açıklamada, gündeme getirilen görüş ve taleplerden öne çıkan konular şöyle özetlendi:

"Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk oturumunun cumartesi sabahı, ikinci oturumunun ise pazar sabahı yapılması, TYT'nin Türkçe ve Temel Matematik yeterliliklerinin ölçülmesine ağırlık vermesi olumlu karşılanmakla birlikte, diğer derslerin kazanımlarının ihmal edilme sonucunu doğurabileceği endişesi ile TYT oturumunda, sosyal ve fen bilimleri kazanımlarının örtük olarak değil, açık ve müstakil bir şekilde sorulması."

YKS'DAKİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

YÖK'ün topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda paydaşların görüş ve eleştirilerinin dikkate almasının tabii olduğunun altı çizilen açıklamada, bu çerçevede TYT'de kısmi değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, YKS'de yapılan değişiklikler şöyle anlatıldı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verilmiştir. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

TYT sınavında öğrencilerimizin temel yeterliliklerinin esas alındığı Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır."

Açıklamaya göre, TYT'ye eklenen Sosyal Bilimler Testi'nde öğrencilere coğrafya dersinden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 5, felsefe dersinden 5, tarih dersinden 5 olmak üzere 20 soru yöneltilecek. Sınava eklenen Fen Bilimleri Testi'nde ise öğrencilere biyoloji dersinden 6, fizik ve kimyadan 7'şer olmak üzere 20 soru sorulacak.

YÖK'ün açıklamasında, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerindeki soru sayılarının, derslerin ortaöğretim programlarındaki ders saatleri yoğunluğuna göre değil, öğrencilerin temel yetkinliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bilim alanlarına göre biri diğerinden üstün tutulmadan mümkün olduğunca eşit olarak dağıtıldığı belirtildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği vurgulanan açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, lisans programlarına yerleştirmeye esas teşkil edecek puan türlerinin, daha önce açıklandığı gibi Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı şeklinde olacağı ve örnek soruların ÖSYM tarafından en kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.

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