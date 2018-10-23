"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Üstad’ın üç dönemi incelendi

23 Ekim 2018, Salı 00:53
Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucularının düzenlediği “Aylık Okuma Programları”nın ilkinde ‘Üç Said Dönemi’ farklı yönleri ile incelendi.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucularının düzenlediği “Aylık Okuma Programları”nın ilkinde Gebze Yeni Asya Hanım okuyucularından Gülden Beşiroğlu’nun katılımıyla Bediüzzaman Said Nursî’nin ‘Üç Said Dönemi’ farklı yönleri ile incelendi.

Asrın hastalıklarına birer ilaç hükmünde ve hem imanî hem de içtimaî konularda akıllardaki soruları gideren eserler olan Risale-i Nurları daha iyi anlamak ve mütalaa etmek amacı ile farklı şehirlerde sürekli olarak okuma programları düzenleniyor. Ancak Risale-i Nur’ları daha iyi anlayabilmek ve hayata geçirebilmek için “Ben Risale-i Nur’un bir hizmetkârıyım ve o dükkanın bir dellalıyım” diyen, Risale-i Nur’ların yazılmasına vesile olan ve hayatını tamamen Risale-i Nur’a adayıp onun düsturlarına göre hareket eden Bediüzzaman’ın hayatının da her açıdan ele alınması gerekiyor. Üç dönem halinde ele alınan yaşamını ayrı ayrı fakat aynı zamanda bir bütün halinde değerlendirmek de müdakkik bir şekilde incelemeyi gerektiriyor.

İLK ÖNCE ESKİ SAİD

Ankara’da düzenlenen programın Eski Said Döneminin ele alındığı ilk oturumunda zamanın siyasi ve içtimai meseleleri bilinmeyen yönleri ile açıklandı. Özellikle 31 Mart Vakası’nın ilginç detayları programa katılanlar tarafından dikkatle takip edildi. İkinci oturumda ise Yeni Said Döneminin bilinmeyen yönleri tartışıldı. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının tüm yönleriyle ele alınmaya çalışıldığı okuma programından istifade edildiği belirtildi.

Zeynep Toprak - Emine Bakıroğlu - Ankara

***

Tıklayınız:

Üç Said üç mesele

Etiketler: bediüzzaman, said nursi
Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatma hortlamasın

    Kudüs Valisi serbest bırakıldı

    3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esaretten kurtuluş-1
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.