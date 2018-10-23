Üstad’ın üç dönemi incelendi

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucularının düzenlediği “Aylık Okuma Programları”nın ilkinde ‘Üç Said Dönemi’ farklı yönleri ile incelendi.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucularının düzenlediği “Aylık Okuma Programları”nın ilkinde Gebze Yeni Asya Hanım okuyucularından Gülden Beşiroğlu’nun katılımıyla Bediüzzaman Said Nursî’nin ‘Üç Said Dönemi’ farklı yönleri ile incelendi.

Asrın hastalıklarına birer ilaç hükmünde ve hem imanî hem de içtimaî konularda akıllardaki soruları gideren eserler olan Risale-i Nurları daha iyi anlamak ve mütalaa etmek amacı ile farklı şehirlerde sürekli olarak okuma programları düzenleniyor. Ancak Risale-i Nur’ları daha iyi anlayabilmek ve hayata geçirebilmek için “Ben Risale-i Nur’un bir hizmetkârıyım ve o dükkanın bir dellalıyım” diyen, Risale-i Nur’ların yazılmasına vesile olan ve hayatını tamamen Risale-i Nur’a adayıp onun düsturlarına göre hareket eden Bediüzzaman’ın hayatının da her açıdan ele alınması gerekiyor. Üç dönem halinde ele alınan yaşamını ayrı ayrı fakat aynı zamanda bir bütün halinde değerlendirmek de müdakkik bir şekilde incelemeyi gerektiriyor.

İLK ÖNCE ESKİ SAİD

Ankara’da düzenlenen programın Eski Said Döneminin ele alındığı ilk oturumunda zamanın siyasi ve içtimai meseleleri bilinmeyen yönleri ile açıklandı. Özellikle 31 Mart Vakası’nın ilginç detayları programa katılanlar tarafından dikkatle takip edildi. İkinci oturumda ise Yeni Said Döneminin bilinmeyen yönleri tartışıldı. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının tüm yönleriyle ele alınmaya çalışıldığı okuma programından istifade edildiği belirtildi.

Zeynep Toprak - Emine Bakıroğlu - Ankara

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