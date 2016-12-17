Uzmanlardan ailelere önemli tavsiyeler: Üstün zekalı çocuklar için neler yapılmalı?

İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anneler ve anne adaylarını tek çatı altında birleştiren fuar kapsamında çocuklarla ilgili her türlü bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Okyanus Kolejleri Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Bölüm Başkanı Hamit Bekçi, fuardaki 'Erken çokluk evresinde eğitimsel süreç' adlı söyleşisinde üstün zekalı çocuklar hakkında bilgiler verdi. Söyleşide erken çocukluk evresindeki eğitimsel sürece vurgu yapan Hamit Bekçi, 'Zeka gelişiminin büyük bir evresinin 0-6 yaş grubunda tamamlanması, aslında bizim üstün zekalı ve yetenekli çocuklara yönelik yaptığımız çalışmaları erken çocukluk evresinde de yapılması noktasında bize bir önem arz etmişti.

Bu noktada çalışmalarımızı yaparken ve aileleri bu konuda bilgilendirirken erken çocukluk evresinde yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapmak istedik. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilip tanılanması ve zihinsel gelişimlerin desteklenmesi için en önemli evre olduğunu düşünüyoruz' dedi.

EBEVEYNLER İÇİN DOĞUMUNDAN İTİBAREN ÇOCUKLARININ ZİHİNSEL GELİŞİMLERİNİ FARK EDEBİLECEKLERİ İPUÇLARI BULUNUYOR

Ailelerin çocuklarının üstün zekalı olduklarını resmi olarak anlamaları için Uluslararası geçerliliği olan zeka testleri uygulamaları gerektiğini söyleyen Bekçi, 'Tanı ve ön tanıdan önce ailelerin gözlemlerine yönelik ipuçları var. Belki ailelerle paylaşmakta gerekli olduğunu duyduğumuz şeyler bunlar olabilir. Örnek verecek olursak çocuğun doğumundan itibaren zihinsel gelişimlerini fark edebilecekleri ipuçları var. Mesela üstün zekalı çocukların uyku gereksinimlerinin diğer çocuklardan daha az olduğu, yedikleri besinlerdeki farklılıkları daha çabuk fark ettikleri, uyarılara verdikleri tepkilerin daha yüksek olduğu gibi şeyler gözlemliyoruz. Bu anlamda aileler buralardan bazı ipuçları alabilirler. Bunun yanındaki belirgin farklılıklar ise erken yürümeye başlaması, erken konuşması hatta okuma ve yazma eğilimlerine akranlarından daha erken başlamış çocukların üstün zekalı olma ihtimalleri diğerlerinden biraz daha fazla' diye konuştu.

'DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI OLABİLİR'

Üstün zekalı çocuklarda davranış bozukluğu da olabileceğini söyleyen Hamit Bekçi, 'Üstün zekalı çocukların popülasyondaki oranı yüzde 2 ile 2.5 arasına denk geliyor. Aynı şey zihin engelli çocuklar için de geçerli. Üstün zekalı çocuklarda hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü gibi davranış bozuklukları olabilir. Ama şöyle bir yanılgıya da kapılmamak gerekir. Yani hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar üstün zekalı mıdır? Ya da üstün zekalı olma ihtimalleri daha mı yüksektir bununla ilgili henüz bir bilimsel araştırma yok. Ama üstün zekalı çocuklarda da bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalınabilir' şeklinde konuştu.

Çocuk eğitimi ile ilgili önemli makaleler:

Hayatın edebi nedir?

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http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-gulecyuz/hayatin-edebi-nedir_418251

Sabırsız ebeveynler ve hırçın çocuklar

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Risale-i Nur'dan: Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

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http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/cocuklar-kucuk-yaslarda-kuvvetli-bir-iman-dersi-almali_205755

Uzmanlardan ailelere önemli tavsiyeler: 'İyi' çocuk yetiştirmenin püf noktaları...

Uzman Psikolog Gamze Eser, çocuklarla iletişim kurarken kullanılan cümlelerde özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuklarla kolay iletişim kurulabileceğini belirten Eser, “Onları uyarırken hep olumlu sözcükler kullanmaya özen gösterirseniz sizi anladıklarını ve uyarılarınızı dikkate aldıklarını fark edeceksiniz.” dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/uzmanlardan-ailelere-onemli-tavsiyeler-iyi-cocuk-yetistirmenin-puf-noktalari_392573

Psikolog Merve Koyuncu: Çocuklar, hata yapar

Şunu hatırda tutmak lazım. Hata yapmak bu dünyada en çok çocukların hakkı. İlâhî sistem bile belli bir yaşa kadar ona ceza vermiyor ve hiçbir yaptığından mesul değil.

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http://www.yeniasya.com.tr/roportaj/psikolog-merve-koyuncu-cocuklar-hata-yapar_403170

'İyi' çocuk yetiştirmek...

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http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/iyi-cocuk-yetistirmek_386017

Cenab-ı Hakk'ın değerli emanetleri: Çocukların talimi ve manevi eğitim

Cenab-ı Hakk'ın bir güzel emaneti ve hediyesi olan çocukların eğitimi oldukça önemlidir.

Çocukların öncelikli hedef olarak hem dünya hem de ahiret hayatlarını tehlikelerden korumak ve çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek anne ve babaların en önemli vazifelerindendir.

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Eğitimci Yazarı Abdülbaki Çimiç'in Risale-i Nur Külliyatı'nan ilhamla kaleme aldığı önemli makaleyi istifadenize sunuyoruz;

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/cenab-i-hakk-in-degerli-emanetleri-cocuklarin-talimi-ve-manevi-egitim_364460

Çocuk eğitimine dair anekdotlar

Tesettür Risalesi’ni okuyan herkesin ezberindedir; Üstadın annesi için söylediği, “seksen bin zatlardan aldığım dersten kuvvetlidir, annemden aldığım manevî telkinat” şeklindeki sözleri…

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http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/cocuk-egitimine-dair-anekdotlar_369016

Cenab-ı Hakk'ın değerli emanetleri: Çocuk eğitiminin püf noktaları...

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http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/cenab-i-hakk-in-degerli-emanetleri-cocuk-egitiminin-puf-noktalari_378568