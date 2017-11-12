Veliler yeni sistemi iptal ettirebilir

Anadolu Eğitim Sendikası’nın hazırladığı rapora göre: “Evrensel hukuk normlarına göre, öğrencisi adına dava açabilecek her veli “yeni” sistemi iptal ettirebilir. Bakanlık yeni bir sistemi ancak, 2018-2019 Öğretim yılı için kurgulayabilir."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üniversiteye girişlerde YGS ve LYS yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üzerinden bir ay geçmeden üçüncü kez değişti. Yapılan değişiklikler başta veliler ve öğrencileri mağdur ederken eğitimcilerde durumdan rahatsız. Anadolu Eğitim Sendikası yeni sınav sistemiyle ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre: “Evrensel hukuk normlarına göre, öğrencisi adına dava açabilecek her veli “yeni” sistemi iptal ettirebilir. Bakanlık yeni bir sistemi ancak, 2018-2019 Öğretim yılı için kurgulayabilir.” Sendika’nın hazırlamış olduğu rapordaki açıklamalar özetle şöyle; “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) yerine 2017-2018 Öğretim yılından itibaren yeni bir sisteme geçileceğini okulları açmaya saatler kala öğrenmiştik. Yeni sistemin detaylarının açıklanması için iki ayı aşkın bir süre bekledik. Bu zaman dilimi özellikle 8. Sınıf öğrencileri ve aileler için sancılı, kaygılı geçirilmiş, okullarda eğitimin sekteye uğradığı kayıp bir dönemdir.”

Yeni sistem hukuken sorunlu

Uygulanacak müfredatın muhtevası,eğitimin hedefleri ve öncelikleri, eğitimin kalitesi ve verimliliği, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular bağımsız bir dünya görüşüyle ele alınmalıdır. Ayrıca sonuçları itibariyle toplumun tamamını etkileyecek olan önemli kararlarda mümkün olduğu kadar geniş katılımlı bir uzlaşma sağlanması, toplumsal barışın tesisi ve demokratik değerlerin genç nesillere aktarımı açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır. Liseye geçişte uygulamaya alınacak yeni sistem hakkında tesbit ve önerilerimiz şunlardır: Eğitimde en bilimsel, en mükemmel sistem değişiklikleri dahi sürece yeni başlayacak öğrenciler için kurgulanır. Ortaokul 8. Sınıfların bu yıl maruz kalacağı yeni sistem hukuken sorunludur. Eğitim hizmeti alanlarla (öğrenci/veli) bu hizmeti veren kurum arasında (MEB) yazılı ve sözlü bir akit vardır. Buna göre; 5. Sınıfa başlarken öngördükleri sistem dışında “yeni” bir sınava sokulmak ya da, sınavsız yerleştirilmek bu akti bozar. Evrensel hukuk normlarına göre, öğrencisi adına dava açabilecek her veli “yeni” sistemi iptal ettirebilir. Bakanlık yeni bir sistemi ancak, 2018-2019 Öğretim yılı için kurgulayabilir.

Bakanlığı acilen Millî Eğitim Şûrâsını toplamaya çağırıyoruz

Sonuç olarak; “Öğrencilerimizin ve eğitim sistemimizin sınav bağımlılığını tehlikeli buluyor, akademik başarıyı özendiren adil bir sistemin gerekliliğine inanıyoruz.Müfredat değişikliği ardından getirilen sınav sistemi değişiklikleri geniş katılımlı bilimsel toplantılarda tartışılmamış, pilot uygulamaları yapılmamış ve deneyseldir. Haziran 2018 de uygulanacağı açıklanan yerleştirme ve isteğe bağlı sınava ilişkin birçok belirsizlik söz konusudur. Bakanlık yetkilileri Hazirana kadar belirsizliklerin giderileceğini söylese de kamuoyu önünde ve siyasetin gölgesinde gerçekleşen tartışmalar eğitim adına bilimsel olmaktan uzaktır. Millî Eğitim Bakanlığını acilen bir Millî Eğitim Şûrâsı toplamaya çağırıyoruz. Sendikamız ülkemiz nesillerinin ihtiyaç duyduğu eğitim reformları için desteğini bağımsız ve bilimsel bir duruşla sunmaya devam edecektir.”