Velilerden ‘öğretmen tercihi’ nöbeti

Yozgat Millî Eğitim Vakfı İlkokulu’na çocuklarını yeni kayıt yaptırmak ve istediği öğretmeni seçmek isteyen veliler akşamdan itibaren okul önünde nöbet tuttu.

Okula çocuklarıyla birlikte gelen velilerde çocuklarını battaniyeye sarıp okul önünde bekledi. Veliler önce kendi aralarında sıra listesi oluşturdu. Sabah listeye göre sıraya geçen veliler okul müdürünün okulu açmasıyla birlikte kayıtlarını tek tek yaptırdı. Sabaha karşı saat 01.00’dan itibaren beklemeye başlayan 50’ye yakın veli, öğretmen tercihi yapmak için okul idaresinin ön kayıt duyusu doğrultusunda kayıtların 08.00’da başladığını söylediler. Velilerden, Ali Çankaya, “Torunumun kaydını yaptırmak için geldim. Gece saat 01.00’da geldim, gidip saat 04.00’da geri geldim” dedi. DHA

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