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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Velilere okul servisi uyarısı

28 Ağustos 2017, Pazartesi 19:00
TESK Genel Başkanı Palandöken, “Yeni eğitim öğretim döneminde veliler, ilgili meslek odasına kayıtlı olmayan servis araçlarını tercih etmemeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı sonrası başlayacak yeni eğitim ve öğretim döneminde korsan servislere karşı velileri uyararak, ülkenin geleceği olan çocukların güvenliğinden herkesin sorumlu olduğunu bildirdi. Çocukların ilgili meslek odasına kayıtlı servis araçlarına yazdırılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, piyasada ilgili meslek odalarına kayıtlı olmayan okul servis araçlarının fazla olduğunu belirtti. Velilerin uygun fiyatlı ya da tanıdık diye çocuklarını servislere yazdırdığını bildiren Palandöken, “Çocukların başına herhangi bir şey geldiğinde servis aracı kimin üzerine kayıtlı, şoför kimdir, her şeyi öğrenebilmek ve işlem yapabilmek için mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı araçlar tercih edilmelidir” ifadesini kullandı.

Palandöken, servis aracı şoförlerinin ulusal meslek standardının 2013’te hazırlanıp Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatarak, şu bilgileri verdi: “Söz konusu ulusal meslek standardıyla mesleğin tanımı yapıldı. Buna göre, öğrenciler servis araçlarına rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtulacak, her öğrencinin emniyet kemerini takması sağlanacak. Servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun bir şekilde güvenli bir sürüş gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan indirilecek. Servis aracı şoförü, öğrencileri araçtan indirdikten sonra araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol edecek. Öğrenciler servis aracına alınırken mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığı kontrol edilecek. Servis aracı şoförleri, ilgili meslek kuruluşları tarafından verilecek eğitimleri de takip etmekten sorumlular. İlgili kurumlar okul servis araçlarına ilişkin yapacakları düzenlemelerde, servis aracı şoförü ulusal meslek standardını göz önüne almaları gerekiyor.”

“60 bin civarında meslek odasına kayıtlı servis bulunuyor”

Palandöken, odaya kayıt olmadan korsan servisçilik yapanları, emniyet yetkililerinin de takip ederek denetlemesi gerektiğini ifade ederek, yardımcı personeli bulunan ve ilgili mesleki odaya kayıtlı olan 60 bin civarı servis aracının bulunduğunu bildirdi. Korsan olarak faaliyette bulunan servis araçlarını, emniyet yetkililerinin sürekli denetim yaparak kontrol altında tutması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Yakın zamanlarda meydana gelen ve herkesi derinden üzen, küçük bir çocuğun ölümüne sebebiyet veren korsan servisçi olayı gibi olaylar tekrar etmemeli. Veliler çok dikkatli ve uyanık olmalı. Anlaştığı servisin odaya kayıt belgelerini görmek için ısrar etmeli” ifadelerini kullandı.

İstanbul -Yeni Asya 

Etiketler: okul servisi
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