Verilen sözler artık tutulsun

Eğitim döneminin sorunlarla başladığını belirten eğitimciler, Öğretmenlere ve memurlara verilen sözler tutulsun’ dedi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, 2018 – 2019 Eğitim öğretim yılı birçok sorunla beraber başladığını belirterek, “17,5 milyon öğrenci, 915 bin öğretmen okullarına başlayacak. Ağustos ayında yapılan 20 bin öğretmen ataması yaraya merhem sayılsa da halen yüz bin civarında öğretmen eksiğinin olduğunu düşünürsek çok fazla bir mana ifade etmemektedir. Eğitime yine sözleşmeli ve ek ders karşılığında derse giren öğretmenlerle devam edeceğiz. Öğretmen eksikliği hızla kapatılmalıdır” dedi.

Acil çözüm bulunmalı

Öğretmenin eğitimin temeli olmasına rağmen öğretmen yetiştirmede yeterli olunmadığını söyleyen Sürücü, “Öğretmenliği kolay yoldan para kazanma yolu görmemeli, insan yetiştirme ve geleceği şekillendirme mesleği görmeliyiz. Öğretmen yetiştirmede de bu kurala dikkat edilmelidir” dedi. “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum” düşüncesine sahip bir medeniyetten geldiğimizi ifade eden Hamdi Sürücü, “Günümüzde öğretmene karşı saygı ve öğretmene değer kalmamıştır. Okullarda idareci ve öğretmene şiddet uygulamalarına acil çözüm bulunmalı ve öğretmenlerimiz toplumda hak ettikleri değere yeniden kavuşmalıdır. Okulların nitelikli niteliksiz ayrımına tabi tutulması yanlış bir uygulamadır. Bundan vazgeçilmelidir” diye konuştu.

Memurun maaşı eridi

Okullarda ders çeşitliliği ve günlük/haftalık ders saatinin fazla olduğunun altını çizen Sürücü, “Bu durum öğrencilerin ders motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Ders çeşitliliği ve günlük/haftalık ders saati azaltılmalıdır. Son günlerde Türk Lirasının Avrupa para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı milletimizin mutfağına kadar dokunmuştur. Ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde yapılmakta olan savurganlıklar önlenmeli ve seçimlerden önce memurlara vaad edilen 3600 ek gösterge bir an önce uygulamaya konmalıdır. Üzülerek belirtiyorum ki, memurun maaşı cebinde erimiştir. İthal edilen şarbonlu mallara harcanan dövizler sorumlulardan tahsil edilse yerli üreticiye de yeter, 3600 ek gösterge verilecek memurlara da yeter” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi