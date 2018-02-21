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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Yardımcı doçentlik kalktı

21 Şubat 2018, Çarşamba 20:32
35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin düzenleme yasalaştı.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, “yardımcı doçentlik” yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosunu getiren birinci maddesi kabul edildi. Bu değişiklik, teklifin tümünün görüşülüp yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerdeki mecut yardımcı doçent sayısını 35 bin 995 olarak açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılmaz, bu sayının yasanın çıkmasıyla birlikte doktor ve öğretim üyesi olacağını söyledi.

Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti. Yılmaz, eski kriterler ışığında eser inceleme araştırmasında başarılı olup, sınavda başarısız olanların güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulmayacağını bildirdi.

 

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  • şeref

    22.2.2018 17:29:43

    Akademik ilerlemimizin önündeki en buyuk engel de böylece bertaraf edilmiş oldu. Artık akademik yayın kalitesindeki sıçrayışı izleyelim.

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