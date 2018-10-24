Yeni Asya’nın haberi de makalesi de eskimiyor

Eğitimci Mehmet Erbaş, “Normal şartlarda gazete yazısı deyip geçiliyor, ama durum Yeni Asya için geçerli değil” dedi.

Eğitimci Mehmet Erbaş’ın ‘Defterleri’ dikkat çekiyor. Erbaş, “Mehmet Erbaş-1, 2, 3..” şeklinde devam edip giden defterler hazırlamış. Bu defterler orta boy, büyük boy olmak üzere içinde Yeni Asya yazıları albümü tarzında hazırlanmış. Harita metot defterini bir açıyorsunuz, Yeni Asya’nın haberlerinden makalelerinden ve karikatürlerinden seçilmiş bir albüm karşınıza çıkıyor.

Erbaş, bu defterleri şöyle anlatıyor: “Bu yazılardan bir kısmı iktisat konularını, bir kısmı kültür sanat, bir kısmı tıp, bir kısmı edebiyat, bir kısmı astronomi, bir kısmı dış haberleri kapsıyor. Bunlar onlarca değişik branşta uzmanların kalemlerinden çıkmış. Ben bunlardan hangi birine tek başıma sahip olabilirim. Ama hepsine Yeni Asya’dan ulaşabiliyorum. Bu defterler kitap gibi işlem görüyor. Bu defterlerden isteyen öğrenciye veriyorum. Götürüyor, okuyor; defter gelmeyince soruyorum, annesi okuyormuş, sonra babası, dedesi okuyormuş. Bu defterler kitap gibi iş görüyor.” diyor.

ÖĞRENCİLER DE VELİLER DE OKUYOR

Erbaş, şöyle devam ediyor: “Normal şartlarda gazete yazısı deyip geçiliyor, ama durum Yeni Asya için geçerli değil. Yeni Asya’nın haberi dahi seçilerek, daha kalıcı olanlar, daha eğitici olanlar, daha köklü olanlar okuyucuya ulaştırılıyor. Biz de bu çalışmamızla o yazıların daha uzun ömürlü olmasına çalışıyoruz.” Bugüne kadar gazeteden kestiği yazıları defterlere yapıştırarak onlarca defter oluşturduğunu belirten Erbaş, ‘Bu defterler yüzlerce öğrenciye ve onların velilerine ulaştı. Çok büyük hizmet etti ve ediyor. Biz asıl bu yazıları yazan, emek sarf eden, bizim ele almamız çok mümkün olmayan bu çeşitli ve renkli konuları işleyen yazarlara teşekkür borçluyuz. Biz kolayını yapıyoruz, hazırlanmış olan çalışmaları, kesip yapıştırıyor ve okunmasına çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.



YILMAZ TOKDEMİR - TOKAT