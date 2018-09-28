Yeni Asya Vakfı’nda seminerler yarın başlıyor

Biten yaz tatilinin ardından başlayan yeni hizmet dönemi seminerlerle devam ediyor.

Bu seneki seminer sezonu gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün ‘Risale-i Nur’un Medyadaki Dili ve Tavizsiz Çizgisi’ konuşmasıyla başlayacak. Demokrat Eğitimciler Derneğinin organize ettiği seminer yarın (29.09.2018) saat 11:00’da Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilecek. Dernek yetkilileri programa ailecek katılım beklediklerirni belirttiler. (Program için açık adres ve irtibat: Vefa Cemal Yaner Tosyalı Cad. No: 61 Yeni Asya Vakfı Süleymaniye-İstanbul / 0(212) 513 11 10 ) İstanbul - Yeni Asya

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