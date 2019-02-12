"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

“Yeni bir Yükseköğretim sistemi oluşturulmalı”

12 Şubat 2019, Salı 00:35
YÖK’ün işlevini kaybettiğini söyleyen DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “YÖK bugünün dünyasına ve geleceğin Türkiye’sine ait bir kuruluş değildir. Bu nedenle Türkiye’nin gereklerine ve dünyanın geleceğine uygun bir yükseköğretim sistemi oluşturması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara - Kızılay ofisinde gerçekleştirildi. Oturumun sonucunda açıklama yapan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, YÖK’ün misyonunu tamamladığını, miadını doldurduğunu, işlevini kaybettiğini ve dünyanın çok çok gerisinde kaldığını belirterek, “YÖK bugünün dünyasına ve geleceğin Türkiye’sine ait bir kuruluş değildir artık. Bu nedenle YÖK’ü değiştirmenin yetmeyeceğini, Türkiye’nin gereklerine ve dünyanın geleceğine uygun bir yükseköğretim sistemi oluşturması gerektiğini düşünüyorum. YÖK’ün lağvedilmesi gerekir” dedi.

YÖK tek tipleştiriyor 

YÖK’ün üniversiteleri tek tipleştirdiğini söyleyen Gürkan Avcı, “YÖK akademik özgürlükleri yok ediyor, bilim insanları ve öğrenciler üzerinde baskı kuruyor, çeşitli yasakçı anlayışlar nedeniyle bilimsel araştırmaları dahi engelliyor. YÖK artık kaldırılmalı ve onun yerine üniversitelerin açılması, işleyişi ve yürütülmesi konuları için akredite bir kalite kurumu kurulmalıdır. Bu kurum üniversitelerin ne yapması gerektiğine karışmayan denetleyici bir kurum da olmalıdır. Bu yeni sistemde üniversitelere kalite/verim performansına göre bütçe verilmeli ve böylece üniversiteler arasında pozitif bir rekabet ortamı oluşturulmalıdır. Üniversitelerin belirli alanlarda uzmanlaşmalarının sağlanması da acilen sağlanmalıdır” dedi.

Üniversitelerin demokratik yapıya kavuşturulması gerekiyor

Gürkan Avcı, Türkiye’nin üniversitelerini derhal yeniden yapılandırması gerektiğini belirterek, üniversitelerin YÖK’ten kurtulması gerektiğini söyledi. Üniversitelerimizin biran önce özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasının şart olduğunu dile getiren Avcı, “Üniversitelerimizin akademik özgürlüğü, kurumsal özerkliği, üniversitenin üye ve öğrencilerini kendisinin seçebilmesi, stratejik planlarını özgürce hazırlayabilmesi ve parasını bu planlama doğrultusunda harcayabilmesi çok önemlidir. Üniversitelerin öğrencilerini kendisinin seçebilmesine imkânda verilmelidir. Üniversitelerin kendi hocalarını da seçmesine fırsat verilmelidir” dedi.

Üniversiteler rektörünü kendileri seçebilmeli

YÖK’ün her alanda üniversiteleri kısıtladığını, üniversitelerin rökterlerini dahi seçemedeinin ifade eden Avcı, “Hangi bölümü açacağınıza veya hangi bölümü kapatmanız gerektiğine karar veremiyorsunuz. YÖK üniversitelerin bilimselliğine engel oluyor. Üniversiteler YÖK’ün iznine gerek duymadan istediği bilimsel çalışmaları yapabilmelidir. Rektör ve dekan atamaları üniversitedeki bileşenlerin eğilimleri ve demokratik tercihleri doğrultusunda yapılmalıdır. Üniversitelerdeki diğer yöneticiler ve akademik kadrolarda liyakat ve ehliyet kriterleri esas alınarak belirlenmelidir. Üniversitelerimizdeki görevlendirme, atama, işe alma ve terfilerde her türlü ahlaksız ve nepotist uygulamalara biran önce son verilerek adil ve objektif kriterlere geçilmelidir” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz

 

Etiketler: üniversite, yükseköğretim, yök
Okunma Sayısı: 683
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye harekete geçmeli

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Nejat EREN

    Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.