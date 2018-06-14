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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yeni kurulacak fakülteler ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Haziran 2018, Perşembe 09:17
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Mimarlık Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesi, Harran Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Şırnak Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Ankara Üniversitesine bağlı Kanser Araştırma Enstitüsü ve İbn Haldun Üniversitesine bağlı İslami İlimler Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı.

Kapatılan yüksekokullar

Söz konusu kararla Balıkesir Üniversitesine bağlı Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

İsimleri değişen bölümler

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Avrupa Birliği Enstitüsünün adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Turizm Fakültesinin adı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

Tanzanya'da yüksekokul kuruldu

Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Darüsselam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararı alındı.

AA

Etiketler: üniversite, eğitim, yüksekokul,
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