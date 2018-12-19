Yeni Nesil Gazeteciler için sertifika töreni düzenlendi

Basın İlan Kurumu (BİK) ve İŞKUR işbirliği ile İstanbul’da üçüncüsü gerçekleştirilen “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” sertifika töreni 17 Aralık Pazartesi günü Basın İlan Kurumu Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Basın sektörüne nitelikli personel kazandırma ve istihdama katkı sağlamak amacıyla BİK ve İŞKUR tarafından düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı’na; İletişim, Hukuk, İİBF, Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun 41 gazeteci adayı katıldı. 5 Kasım’da başlayıp 5 Aralık’ta son bulan eğitim sürecinde gazeteci adayları; medya tarih, istihbarat haberciliği, kültür sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği röportaj teknikleri, ajans haberciliği, haber fotoğrafçılığı, basın hukuku, görsel habercilik, spor muhabirliği, televizyon spikerliği, dijital habercilik, medya ve etik, haber toplama ve yazma konularında eğitim aldı. 17 Aralık Pazartesi günü saat 10.30’da Genel Müdürlük binasında düzenlenen sertifika törenine, Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Sertifika almaya hak kazananlara, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, İstanbul’da yayımlanan gazetelerde işbaşı yapma imkânı sağlanacak. Nuran Salman - İstanbul

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