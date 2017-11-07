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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Yeni sistem haksızlık

07 Kasım 2017, Salı 16:10
Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, öğrencilerin kontenjan olmaması halinde istemedikleri okullara kayıt yaptırmak zorunda kalacaklarını belirterek bunun öğrenciye ciddi haksızlık olduğunu söyledi.

Sınavsız yerleştirmenin esas alındığı ‘Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi’ni değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, öğrencilerin kontenjan olmaması halinde istemedikleri okullara kayıt yaptırmak zorunda kalacaklarını ve 6 ve 7’inci sınıfın ders konularının sınava dahil edilmesinin öğrenciye ciddî haksızlık olduğunu söyledi.

Sistemin en büyük artısının sınava girme zorunluluğunun kalkması olduğunu belirten Kösegil, “Sınavsız öğrenci alan okulların sistem içerisinde yer alması güzel bir özellik. Teoride baktığımız zaman sistemin tıkanan hiç bir yanı gözükmüyor. Çünkü sınavla öğrenci alan okullar var, adrese göre öğrenci alan okullar ve yabancı özel okullar var. Fakat pratik uygulamaya geldiğimizde belli sıkıntıları olacağı öngörülen bir sistem açıklandı. Anadolu liselerinin kontenjanlarının artırılıp, sınavdaki soru sayısında değişikliğe gidilmeli “ dedi.

ÖĞRENCİ MECBUR KALACAK

Düz liselerin anadolu liselerine dönüşmesiyle kontenjanların düştüğünü dile getiren Kösegil, “Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Proje Liseleri dediğimiz yaklaşık 600 tane okulun sınavla öğrenci alması, geri kalan okulların ise öğrencilerin evlerinin bulunduğu yani adrese yakın yere kayıt olmaları ile ilgili bir sistem geldi. Öğrenciler yaptıkları 5 tercihten kontenjan durumuna göre liselere yerleşecek. Bir lisede kontenjan olmaması durumunda ise öğrenciler diploma notlarına göre sıralanacak ve puan üstünlüğüne göre bu liselere kayıt yaptıracak. Eğer öğrenci bu liselerden birine kayıt yaptıramazsa aşağı doğru inecek. Bu ne demek öğrenci ilk tercihini Anadolu Liselerine yapacak adrese kayıtlarda, ilk tercihinde kontenjan kalmadı, ikinci tercihinde kontenjan kalmadı okul türü değişecek çünkü ilçelerde bu kadar çok Anadolu Lisesi ve kontenjan yok. Dolayısıyla öğrencilerin bir kısmı istediği yere girecek, ama büyük bir kısmı da istemediği bir okul türüne maalesef mecbur kalacak. Öğrencilerin açıkta kalmaması için çözüm üretmek gerekiyor.” dedi.

DHA

Etiketler: eğitim sistemi
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