Yeni sistem yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi'ni yarın 12:00'de açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda açıklayacak. Bakan Yılmaz, yarın saat 12.00'de başlayacak Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak. Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalar yapacak. AA

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