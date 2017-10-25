YKS’deki mantık yanlış ve hatalı

Eğitim-Bir-Sen tarafından yeni açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sosyal alan derslerini dışarıda bırakan mantığın yanlış, din kültürü ve ahlak bilgisi ile felsefe derslerinden hiç soru dahi sormayan bir ölçmenin hatalı, değerlendirmenin de haksız olacağı belirtildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, eğitimde sistemli, planlı ve istişareye dayanmayan hiçbir projenin başarılı olamayacağı vurgulandı. YGS’ye ve LYS’ye göre, yeni sınavın fiilen tek aşamaya indirilmiş ve toplam soru sayının azaltılmış olmasının, ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde sınavın geçerliğini azalttığı savunulan açıklamada, adayların girecekleri sınavların kapsamlarının daraltılarak bazı derslerden hiç soru sorulmayacak olmasının, ortaöğretimi olumsuz etkileyeceği anlatıldı. Düzenlemenin, öğrencilerin temel sosyal ve fen bilimleri alanındaki dersleri ihmal etmelerine yol açacağı, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin yükseköğretime girişlerini de daha da zorlaştıracağı kaydedildi. *** Okumak için tıklayınız: Prof. Dr. Gelbal'dan YKS uyarıları: "Az soru sıkıntı doğurur" ÖZDER: Katsayı adaletsizliği gibi YKS, YÖK tarafından dün açıklandı: Peki adayları neler bekliyor? AA

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