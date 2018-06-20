"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

YKS giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

20 Haziran 2018, Çarşamba 17:10
ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, YKS'ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. 

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra; YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

AA

Etiketler: ösym, yks, sınav
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara tasarruf etmeyi unuttu

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Herkes için adalet

    Çalışanlarından Microsoft'a tepki: "Suç ortağı olmak istemiyoruz"

    'Zalimce ve aptalca olur'

    Diyanet: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

    24 Haziran öncesinde bilinmesi gerekenler...

    YKS giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

    Şırnak şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı

    Asgari ücret destek tutarı kamuoyu ile paylaşıldı

    Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti

    İngiliz liderler cami imamına teşekkür ettiler

    Akşener'den AKP mitingine katılan Çiller'e: Yüz ifadeleri çok ilginç

    Makedonya meclisi ülkenin yeni ismini onayladı

    CHP Melih Gökçek'in tweeti hakkında suç duyurusunda bulundu

    İsrail Filistin'de tansiyonu yükseltiyor

    Gençlerin ortak şikayeti 'eğitim sistemi ve geçim zorluğu'

    AİHM Türkiye'ye tazminat cezası verdi

    Alman medyası: Türkiye ordusunu F-35 uçaklarıyla donatma imkanını kurban etti

    İnce medya yönetmenleriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi

    YSK'dan açıklama: Mükerrer oy kullananlar cezalandırılacak

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Camili-namazlı fotoğraf
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mahpushane çocukları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran tarihî fırsat
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim yöneticiler niçin başımıza musallat oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Şartlar şimdi mi oluştu?
    Genel

    AİHM Türkiye'ye tazminat cezası verdi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP umutsuz AKP’li mutsuz
    Süleyman KÖSMENE

    Bir dakikalık küfür ne kadar hasar verir?
    Cevher İLHAN

    Seçim için ABD’nin “Menbiç hediyesi”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.