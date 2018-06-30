YKS heyecanı başladı

Üniversite girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılıyor.

Saat 10.00’da başlayan sınava giren adaylar güvenlik tedbirleriyle okullara alındı. Öğrenciler içeriye girerken aileleri ise okul önünde bekliyor. DHA

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