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YKS için 71 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı

02 Mart 2018, Cuma 15:39
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin "sıkça sorulan sorular ve cevapları" yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için -Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin 71 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı.

Buna göre, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için başvuru yapabilecek. Sınavın sabahki oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumunda ise saat 15.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sınav merkezi tercihleri alanlarına, adayın adresinde yer alan merkez ile okulunun bulunduğu veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilecek. Bunun dışında tercihte bulunulamayacak.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, TYT'de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek.

TYT puanının, YKS puan türlerinin hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40

Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekecek. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecek.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.

2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekecek.

Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2017-2018 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birini seçecek. Adayların, bu bilgilerini 26 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden onaylamaları gerekecek.

Geç başvuru gününde oturum ekleme yapılabilecek

1-21 Mart tarihlerinde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilecek. Ancak bu tarihlerde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar geç başvuru gününde değiştirilemeyecek ve silinemeyecek.

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini başvuru süresi içinde veya 6-11 Nisan tarihlerinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden kendileri güncelleyebilecek. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacak.

"Sıkça Sorulan Sorular", adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecek. Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

AA

Etiketler: ösym, yks
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