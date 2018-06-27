YKS için geri sayım tavsiyeleri

ÖSYM tarafından YGS ve LYS yerine bu yıl ilk defa yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) bir hafta kaldı. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere üç oturumda yapılacak.

Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet adayların sınav sırasında nelere dikkat etmesi ve nasıl bir test çözme stratejisi uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz düşüncesiyle sınava girin ve başlayın” diyen Acet, YKS adaylarına önerilerini şöyle sıraladı. “Öğrenciden öğrenciye farklılaşan ve değişen bu durumu deneme sınavları ile keşfedip kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Ancak sınava başarılı olduğunuz aynı zamanda size puan getirisi fazla olan testten başlamanız sizi hem morallendirecek hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Örneğin TYT’de yüksek puan almak isteyen aynı zamanda AYT’de eşit ağırlık puanıyla yerleşmek isteyen bir öğrencinin matematik ya da Türkçe testleriyle başlaması; hem soru sayısı hem de puan getiri açısından oldukça makul görünmektedir. Sonrasında sosyal testiyle devam ederek zaman durumuna göre fen testiyle sınavın sonlandırması doğru bir strateji olacaktır.”

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