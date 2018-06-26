YKS öncesi adaylara önemli uyarılar

YKS sınavı yaklaştı, üniversite hayalini kuran binlerce kişinin AYT ve TYT sınavları ile dahil olacağı süreç, ÖSYM tarafından yürütülecek. 30 Haziran Cumartesi günü TYT, 1 Temmuz Pazar günü ise AYT şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS kapsamında öğrenciler son hazırlıklarını yaptı.

YKS adayları için geri sayım başladı. 2 milyondan fazla aday, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da düzenlenecek sınav için gün sayıyor. Peki, sınavda en çok yapılan hatalar neler? Adaylar soruları okurken ve cevaplarken nelere dikkat etmeli?

2 milyondan fazla aday üniversiteli olabilmek için hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi günü sabah, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz sabah ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. Peki, sınavda en çok yapılan hatalar neler? Adaylar soruları okurken ve cevaplarken nelere dikkat etmeli? “Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz düşüncesiyle sınava girin ve başlayın” diyen Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, bu sorulara cevap verdi:

HANGİ TESTTEN BAŞLAYACAĞINA KARAR VEREMEMEK

Öğrencilerin sık sorduğu sorular arasında, “sınava hangi testten başlamalıyım” geliyor. Kişiden kişiye farklılaşan ve değişen bu durumu deneme sınavlarıyla keşfedip kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Ancak sınava, başarılı olduğunuz ve aynı zamanda size puan getirisi fazla olan testten başlamanız sizi hem morallendirecek hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Örneğin, TYT’de yüksek puan almak, aynı zamanda AYT’de Eşit Ağırlık puanıyla yerleşmek isteyen bir öğrencinin matematik ya da Türkçe testleriyle başlaması; hem soru sayısı hem de puan getirisi açısından iyi bir karar olur. Sonrasında sosyal testiyle devam ederek zaman durumuna göre fen ile sınavın sonlandırması doğru bir strateji olacaktır.

SORULARI KARŞI ÖNYARGILI OLMAK

Soruları doğru okuyun ve iyi anlayın, soru kökünde ne istediğine dikkat edin, olumlu-olumsuz, ulaşılır- ulaşılmaz, getirilir-getirilemez ifadelerini dikkate alın ve sizi çözüme götürecek ipuçları ve vurguların altını çizin. Soruları daha iyi anlamak adına çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın ve hepsinden önemlisi sakın soruları kendi mantığınız ve anlayışınız çerçevesinde yorumlamayın. Böyle bir tavır sizi çözümden ve doğru seçenekten uzaklaştıracaktır. Birçok öğrenci genel bir algılamayla uzun soruların karmaşık ve zor olduğunu düşünerek ya bu soruları çözmez ya da uzun zaman harcarlar. Ancak şunu unutmayın ki, her sorunun kendine has bir yapısı ve çözüm yolu vardır. Dikkatli bir okuma ve algılamayla birçok sorunun çözüm aşamaları oluşturulabilir ya da biraz sonra değineceğimiz üzere turlama tekniğiyle ikinci tura bırakılarak sınavın bütününe zarar vermesi engellenebilir. Bu konuyla ilgili son uyarımız, aynı testlerde yer alan zorluk derecesi birbirinden farklı soruların puan getirisinin aynı olması.

DOĞRU SORU ÇÖZME TAKTİĞİ KULLANMAMAK

YKS’den istenilen sonuçları elde etmek için iyi bir taktik belirlemeniz gerekiyor. Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması, zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanıyor. Teknik iyi uygulanırsa sınavın yüzde 75’e yakın kısmı, zaman doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir. Ancak bu performansın cevap kâğıdına da doğru kodlanması hayati önem taşıyor. Bu konuda öncelikle bilgi düzeyiniz ve sorunun zorluk derecesi ne olursa olsun tüm seçenekleri okumadan ve cevaptan emin olmadan işaretleme yapmayın. Cevap kağıdına işaretleme konusunda gruplama mantığını kullanabilirsiniz. Her cevabın tek tek optiğe işaretlenmesinde dikkatimiz dağılabilir ve zaman kaybı yaşayabiliriz. Bunun yerine belirli sayıda ya da sayfa bitimlerinde cevapları optiğe işaretlemek hem size kısa molalar sağlayacak hem de yaşanması olası zaman kayıplarının önüne geçecektir.