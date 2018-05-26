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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

YÖK Başkanı idarecileri suçladı

26 Mayıs 2018, Cumartesi 20:30
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa dekanının görevden alınmasıyla ilgili “Çok başarılı bir dekan kendisini hem tanırım hem severim ama görevden aldık” dedi.

Bu süreç tartışmalı

YÖK Başkanı Saraç, “Dekanı severim. Cerrahpaşa ziyaretinde siyasî bir durum söz konusu orası bir fakülte bahçesi. Orada bir merkez açılışı vardı. Oradaki insanlar elbette ki sorunları öğrencilerle de tartışacaklar. Ama oradakilerin önceliği öğrencilik. Seçmen kitlesi değil. İstifa etti, ama hakkında işlem yapmadık. Bu konu tartışılmalı. Bu süreç idareciler tarafından doğru yönetilmeli. Dekana yönelik herhangi bir tavır söz konusu değil. İdareciler durumu yönetemedi” dedi.

YÖK ‘yok’ mu olsun?

‘Ufak bir anekdot anlatacağım’ diyen Saraç açıklamasına şunları da ekleri: “Çok genç yaşta YÖK üyesi oldum. Eski başkan Erdoğan Teziç Hoca bana “YÖK kalksın YOK olsun’ diyenlerden biri olarak başkan oldum” demişti. Öğrenci ve üniversite sayısı çok fazla. Koordinasyon gerekiyor, kural koyacak, düzenleme yapacak, bu kurallar denetlenecek. İşte bunların hepsi YÖK.”

Rektörler, ‘evet’ videosu çekmişti 

YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Üniversitelerde siyasî propagandaya izin verilmemeli” dedi. Saraç’ın bu açıklamasının ardından harekete geçen gazeteciler AKP hükümetinin seçimlerde kullandığı üniversiteleri, üniversitelerin imkânlarını gözler önüne sererek Saraç’ın açıklamalarını yalanladı. Akıllara geçtiğimiz referandum döneminde yaşanan şu olay geldi: 16 Nisan Anayasa Referandumu’na giden süreçte Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı ”evet” kampanyasına bazı rektörler de katılarak videolu destek mesajları paylaştı. 

Çelişkiler saymakla bitmez 

Bu çelişkili durumu gözler önüne seren araştırmacıların derlediği bazı olaylar ise şöyle: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun katılımıyla ‘Evet’ paneli düzenledi. Panele Burdur Valisi ve kurum müdürleri de katıldı. Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yeni Anayasa ve Başkanlık’ konulu ‘Evet’ konferansı düzenlendi. 16 Mart’ta sinema gösterimini ‘referandum etkinliğine dönüşebilir’ diye iptal eden Anadolu Üniversitesi yönetimi Cumhurbaşkanı danışmanının katılacağı ‘Evet’ paneli düzenledi.

Etiketler: yekta saraç, yök
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  • HÜSEYİN İLHAN

    27.5.2018 07:16:06

    Sn.YÖK başkanı azıcık yahu azıcık DÜRÜST OLABİLSENİZ .Amma nerede o sizde.YAHU ÜNİVERSİTELER AKP nin ARKA BAHÇESİ DEĞİL TAMAMEN SİYASET ARENASI OLDU.

Risale-i Nur Külliyatı

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