YÖK'ten engellileri eğitime kazandıran üniversitelere ödül

Kampüslerinde engelli öğrencilerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlayan, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan üniversiteleri "bayrak" ve "nişan" ile teşvik eden YÖK, engelli dostu akademisyen ve kişilere de ödül verecek.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, engelliler ile ilgili özel çaba sarfeden, özellikle onların eğitime erişebilirliği konusunda kendi programını uyarlayan ve onlarla ilgilenenlere Engelli Dostu Ödülü vereceklerini belirtti.

Yükseköğretimi engelli öğrencilere erişilebilir kılmayı amaçladıklarını, bunun sadece mekan erişilebilirliği olmadığını anlatan Tufan, "Biz merhamet odaklı değil, hak odaklı yaklaşıyoruz ve engelli öğrencilerimizin de farklı programlarda yeteneklerini sergilemelerini, diplomanın kazanımlarını elde edebilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda geçen yıl ilk kez Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiklerini anlatan Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle mekan erişilebilirliğinin çok ön plana çıkartıldığını ancak eğitime ve sosyo kültürel faaliyetlere erişilebilirliğin arka planda kaldığını gözlemledik. Dolayısıyla bu ödüllerin en büyük kazanımı farkındalığın artırılması oldu. Çünkü sadece o binaya erişmek değil, ilgili programların da kazanımlarını elde edebilmeleri için çalışmamız gerek. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmuş olduk."

"Engelliler ile ilgili özel çaba sarfeden, özellikle onların eğitime erişilebilirliği noktasında kendi programını uyarlayan ve onlarla ilgilenenlere Engelli Dostu Ödülleri vereceğiz." diyen Tufan, bu kişilerin üniversiteler aracılığıyla belirleneceğini anlattı.

Ödüller için başvuru takvimi

Ocak ve mart ayları arasında yapılacak online başvuruların ardından mekansal, sosyo kültürel ve eğitime erişilebilirlik alanlarında "bayrak" alacak üniversiteler ile engelsiz program nişanları ve Engelli Dostu Ödülleri'ne hak kazanan kişilerin belirleneceğini kaydeden Tufan, mayıs ayının ilk haftasında kazananların açıklanacağını belirtti.

Tufan, geçen yıl 26 üniversiteye "bayrak" verildiğini dile getirerek, bu yıl beklentilerinin en az 50 bayrak olduğunu ifade etti.