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YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

22 Aralık 2016, Perşembe 10:58
YÖK, üniversitede öğretmenlik tercihi için 240 bin başarı sıralaması şartı getirdi. İlahiyat fakülteleri bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alacak. LYS'de bazı sorular açık uçlu olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak." dedi.

"AÇIK UÇLU SORUYA YAVAŞ YAVAŞ GEÇİLECEK"

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını belirten Saraç, "Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmememiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE İKİNCİ AŞAMADAN ÖĞRENCİ ALINACAK"

YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı 'Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada açıklamak isterim."

AA

Etiketler: yök, yekta saraç
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  • yasin

    22.12.2016 11:28:07

    240000 sıra yaklaşık 230 puan. Fizik öğretmenliği bölümü için kaç fizik sorusu yapılıyor merak ediyorum. Ayrıca açık uçlu soru ve cevapları 1 milyondan fazla öğrenci için nasıl değerlendirecekler onuda merak ediyorum.

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