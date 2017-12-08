"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

YÖK'ten 'üniversiteli işsizler' açıklaması

08 Aralık 2017, Cuma 15:09
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteli işsizlere ilişkin, "Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla yönetmelikleri yayımlanan iki kurulda, bakanlıklar, diğer kurumlar ve iş dünyası ile birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Prof. Dr. Saraç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu" ile "Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu"na ilişkin yönetmelikler kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üretim Reform Paketi'nde yükseköğretimle ilgili pek çok düzenlemeye yer verildiğini hatırlatan Saraç, bu düzenlemeleri daha önce "yükseköğretimde sessiz devrim" olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

Üretim Reform Paketi'nde yer alan maddelerin hayata geçmesinin, sessiz bir devrimin hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Saraç, böylece üniversitelerin her düzeyde daha rekabetçi bir ortama yöneltileceğini, kaliteyi yükseköğretimdeki büyümenin merkezine oturtacağını belirtti.

Saraç, söz konusu maddelerle YÖK'ün bazı yetkilerinin devredileceğini veya paylaşılacağına değinerek, böylece YÖK'ün kararlarının dış paydaşlara da açık, daha paylaşımcı bir şekilde alınmasının sağlanacağını bildirdi.

"Üniversitelerle ilgili planlamaları bu ihtiyaca göre yapacağız"

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017-2018 raporuna göre, Türkiye'nin, yükseköğretime erişim oranında 137 ülke arasında ikinci sırada olduğu, yükseköğretime erişimde sorun bulunmadığı bilgisini aktaran Saraç, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önemli sorunlarından birisinin üniversiteli işsizler olabileceğine dikkati çekti.

YÖK Başkanı Saraç, şöyle devam etti:

"Üniversiteli işsizler ile ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki iş gücü yetersizliği, ülkenin yakın dönemde önündeki en önemli çözümlenmesi gereken öncelikli konular arasında yer alacak. Mezun-istihdam ilişkisi, ülkenin küresel rekabeti açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla yönetmelikleri yayımlanan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu ile Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'nda, bakanlıklar, diğer kurumlar ve TOBB aracılığıyla da iş dünyası ile birlikte hareket edeceğiz. Böylece ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü ortaya çıkararak üniversitelerimizle ilgili planlamaları da bu ihtiyaca göre yapacağız."

Planlamada diğer paydaşların da görüşü alınacak

Üniversite kontenjanlarının ve yeni açılacak yükseköğretim programlarının belirlenmesi konusunun, YÖK'ün tek başına yüklenebileceği sorumluluk olmadığını vurgulayan Saraç, "Bu kurullar ile YÖK'ün kontenjan planlaması, diğer paydaşların da görüşü alınarak daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Saraç, yakın dönemde ülkenin kalkınmasının sadece üniversite mezunlarının sayısının artırılmasıyla çözümlenemeyeceğine işaret ederek, beceriye dayalı öğretimin ülkenin kalkınmasında taşıdığı öneme dikkati çekti.

Yükseköğretim programlarında kontenjan planlamasından, istihdam odaklı politikaların oluşturulmasına kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yapacak iki kurulun, YÖK yetkilerinin paylaşımı sürecinin de bir parçası olduğunu belirten Saraç, "Yeni YÖK olarak bundan sonra da yetki devri ve paylaşımı sürecini devam ettireceğiz." dedi.

AA

Etiketler: yök, yekta saraç, işsizlik
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    283. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir...''

    Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu...

    AB yetklisi Christos Stylianides: Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var

    "Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmalıdır''

    Mescid-i Aksa'da göstericilere ''gerçek mermi'' ve göz yaşartıcı gazla müdahale

    Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

    Bir çoğu terliğe de sahip değil...

    Dikkat: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!

    1 milyon Arakanlı tehdit altında!

    ABD'nin Kudüs kararına tepkiler artarak devam ediyor

    Dünyanın gözleri önünde 'işgal'e devam: İsrail'den Doğu Kudüs'e 7000 yeni konut!

    Şişli metrosundaki tabelalara 'Trump' ayarı

    Adalet Bakanlığı ve eski Başbakanlık çalışanları hakkında gözaltı kararı

    "Siz hayatınız boyunca birçok yalan söylediniz, değil mi?"

    Ege'de deprem

    İstanbul merkezli 19 ilde operasyon

    Provokasyona tepki büyüyor

    Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım

    Topal Hafız’ı da görün

    OHAL Komisyonu neyi bekliyor?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu neyi bekliyor?
    Mağdur Kürsüsü

    Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım
    Genel

    Topal Hafız’ı da görün
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 Temmuz’a
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl’in “dal kıran-baş kesen” Alileri
    Genel

    İstanbul merkezli 19 ilde operasyon
    Sabahattin BOYACI

    Nurcular tahsile gitmişler
    Süleyman KÖSMENE

    Musafaha esnasında sarılmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Halil ELİTOK

    Hz. Mevlânâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.