"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

1.3 milyon kişi işsiz kaldı: 'İşsizlik yüzde 12 seviyesini zorlayacak'

12 Şubat 2019, Salı 23:45
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kaldı. Buna göre toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi.

Türkiye İş Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik son bir yılda yüzde 54 arttı. Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kaldı ve toplam işsiz sayısı 38 milyona yükseldi. İşsiz sayısı, Ocak 2018’de 2 milyon 457 bin olarak belirlenmişti.  Kayıtlı işsiz sayısı 24 Haziran 2018’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası büyük oranda arttı. Temmuz 2018’de işsiz sayısı 2 milyon 67 bindi. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sonrası ise buna 1 milyon 105 bin kişi daha eklendi. Euronews’in aktardığına göre İŞKUR verileri yalnızca kayıtdışı işsiz sayısını kapsamıyor.

***

İşsizlik yüzde 12 seviyesini zorlayacak

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SPM) raporuna göre 15 Şubat’ta açıklanacak kasım dönemi işsizlik rakamı, 0.3 puan artarak yüzde 11.6’dan yüzde 11.9’a yükselecek. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin araştırma kuruluşu Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Şubat’ta açıklayacağı Kasım dönemi işsizlik verilerini önceden hesapladı. SPM’nin yaptığı teknik hesaplamalara göre, Kasım 2018 dönemi işsizlik oranı Ekim ayına göre 0.3 puan artarak yüzde 11.9’a çıkarak yüzde 12’ler seviyesini zorlayacak. SPM’nin tahminine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 14 seviyesine ulaşacak.

‘Şaşırtıcı olmayacak’

SPM’nin hesaplamalarına göre, Kasım döneminde işsizlik artarken istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 47 seviyelerine düşecek. SPM hesaplamaları, sanayide çalışan işçi sayısının da 44 bin kişi birden azalarak 5 milyon 696 binden 5 milyon 652 bin kişi seviyesine ineceğini işaret ediyor. Geçen Eylül ayında işsizliğin yüzde 11.4, istihdam oranının yüzde 47.8 ve sanayide çalışan işçi sayısının da 5 milyon 699 bin kişi olduğu dikkate alındığında, SPM tahminleri geçen yılın Eylül, Ekim ve Kkasım aylarını kapsayan 3 aylık dönemde işsizlikte artış, istihdam ve sanayide çalışan işçi sayısında ise belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kamu ve özel sektör yatırımları toplamının yüzde 4 küçüldüğünü, buna karşılık Kasım döneminde ihracatın yüzde 1 azalırken, ithalatın çok ufak bir miktarda (yüzde 0.03) olsa da artmaya devam ettiğini hatırlattı. Sanayi üretim endeksinin ise 3.8 puan düştüğünü belirten Kaynak, “Tüm bu gelişmelerin iş gücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır” dedi. 

Etiketler: işsizlik, işkur
Okunma Sayısı: 610
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye harekete geçmeli

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Nejat EREN

    Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.