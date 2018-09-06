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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

1 gram altın: 255 lira

06 Eylül 2018, Perşembe 13:05
Gram altın 254,8 lira, çeyrek altın 415 lira ve Cumhuriyet altını 1.700 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, düne yükselişle başlamasının ardından 254,8 lira seviyelerinde dengelendi. Önceki gün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 254,00 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, düne yükselişle başlamasının ardından saat önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 254,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet altını da 1.700 liradan satılıyor. 

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Bankalardaki döviz mevduatında azalma

31 Ağustos itibariyle bankalardaki toplam mevduat 2 trilyon 244 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı ise geçen hafta 835 milyon dolar azalarak 184 milyar 64 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Ağustos ile biten haftada 51 milyar 985 milyon 898 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,37 artış kaydedildi.

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TL’deki değer kaybı Kıbrıs’ı da vurdu

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Türk Lirası’nın bu yıl yüzde 40’ın üzerinde değer yitirmesi, Kuzey Kıbrıs’ta da etkisini hissettiriyor. AFP’ye konuşan Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, “Bu durum bizim gibi bir ekonomi için çok çok zor. Yaşananlar bizim çıkardığımız bir kriz değil” diyor. Limanları uluslar arası ticarete kapalı olan Kuzey Kıbrıs’ın tek ticaret ortağı ise Türkiye. 2003 yılında Birleşmiş Milletler’in gözetiminde açılan yeşil hat sayesinde bölünmüş olan adada çift yönlü geçişler başlamıştı. AFP’ye konuşan Kuzey Kıbrıslı bir kafe işletmecisi olan Mehmet, “Tüm maliyetlerim son birkaç haftada yüzde 50 arttı. Birikimlerim de değerinin yarısını yitirdi” diyor. Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ekonomide nakit akışını sürdürebilmek adına bazı önlemler aldıklarını ifade ediyor.

Etiketler: atın fiyatları
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