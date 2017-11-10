1 litre mazot 5 liraya çıkıyor

Ham petrol ve dövizde yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına etkisi sürüyor. Bu gece yarısında itibaren İstanbul'da 1 litre mazotun fiyatı 5,05 liraya çıkacak.

1 litre mazot tarihte ilk kez 5 liranın üzerinde satılacak. Ham petrol ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Bu gece yarısından itibaren motorinde 10-12 kuruş arası zam bekleniyor. Son zamlarla birlikte İstanbul'da 1 litre mazotun ortalama litre fiyatı 5,05 liraya çıkacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" dendi. Benzin fiyatları son olarak 9 Kasım'da 13 kuruş arttı. Motorine son zam ise 31 Ekim'de, 17 kuruştu.

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