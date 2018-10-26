1 milyon 790 bin büyükbaş hayvan ithal edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ithalatına yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle verdiği önergelerle, son iki yılda ithal edilen hayvanlara ilişkin bilgi istedi. Gürer önergesinde, “2017 ve 2018 yılında ithal getirilen kaç baş sığır farklı nedenlerle ölmüştür? Ülkemize gelişlerinden sonra herhangi bir hastalık belirlenen sığır sayısı nedir?” diye de sordu. Bakan Pakdemirli, son iki yılın ithalatına ilişkin “2017-2018 yıllarında toplam 1.790.223 büyükbaş hayvan ithal edilmiştir. Söz konusu hayvanlar ülkeye girişte veteriner kontrolüne tabi tutularak karantinaya alınmış olup, karantina süresince uygun şartları taşımayan 676 baş hayvan ile ilgili mevzuat gereği işlem yapılmıştır.” bilgilerine yer verdi.

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