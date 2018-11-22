10 ayda 1.1 milyon kişi işini kaybetti

Son 10 ayda İŞKUR’a başvuran işsizlerin sayısı geçen yıla oranla yüzde 27 artışla 3.2 milyon kişiye ulaştı.

10 ayda İşsizlik Ödeneği için 1.1 milyon kişi İŞKUR’un kapısını çaldı. Toplu işten çıkarmalardan korkuluyor. Sözcü’den Recep Genel’in haberine göre, şirketlerin küçülme planları yapması Aralık ayında işten çıkarma furyasına sebep olabilir. Yılın ilk 10 ayında İşsizlik Ödeneği için Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvuru yapanların toplam sayısı 1 milyon 161 bin 604 kişiyi buldu. Sadece Ekim ayında 140.164 işsizlik ödeneği için İŞKUR’a başvuru yapılırken, bunların 100.611’i erkek, 39.553’i ise kadınlardan oluştu. Üstelik, İşsizlik Ödeneği için hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması şartları aranmasından dolayı işsiz kalan binlerce kişinin başvuru hakkı bulunmuyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı da tavan yaptı. 2017’de 2 milyon 611 bin 932 olan kayıtlı işsiz sayısı yüzde 27’lik artışla 3 milyon 215 bin 289 kişiye ulaştı.