DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın yayımladığı Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları raporuna göre, çalışan her 10 kişiden 3’ü sosyal güvenceden yoksun.

Kadınların yüzde 44,5’inin, gençlerin ise yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi bulunmazken, Türkiye’de 3 milyon 154 bin 69 aile sosyal yardımlardan yararlanıyor. İşsizlik sigortasına başvuran 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanıyor. Genel-İş Sendikası’nın “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporunda, ‘’Nüfusun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 14,77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksundur. Kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin de yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yoktur. Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının GSYH oranı yüzde 13,5 iken OECD üye ülke ortalaması yüzde 21’dir. 2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıkmıştır.’’ denildi.

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