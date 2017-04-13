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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

100 bin esnaf kepenk indirdi

13 Nisan 2017, Perşembe 11:39
2016 esnaf için kara bir yıl oldu. Yüz binden fazla esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı.

Yavaşlayan ekonomi etkisini esnaf üzerinde göstermeye başladı. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnaf kepenk indirmek zorunda kalırken, 228 bin esnaf ve sanatkar işletmesi de faaliyete başladı. 

Kapanan iş yerlerinin yanısıra, esnafın büyük ölçüde kredilerle ayakta durmaya çalıştığı da rakamlarla ortaya çıktı. 

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye yönelttiği soru önergesi ile ortaya çıkan istatistiklere göre, 2016 yılında 8 bin 800 adet kahvehane kapandı. Ayrıca minibüs işletmeciliği yapan esnaf ve sanatkarlardan 5 binden fazlası işletmesini kapatırken, 7 bin kadar da yeni tescil gerçekleşti.

13 bin kadar bakkal, bayi ya da büfeci sektörden çıkarken, 22 bin adet kadarı da yeni işyeri açma başvurusunda bulunmuş.

ESNAF KREDİYLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Bakan Tüfenkci, 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının 436.862'ye ulaştığını kullandırılan kredi hacminin ise 20 milyar 716 milyon 363 bin 700 TL'ye ulaştığını dile getirdi.

Ayrıca, 2016 yılında uygulamaya konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sıfır Faizli İşletme Kredisi Kredi Faiz Desteği programından 15 bin işletme yararlanırken, toplam 150 milyon TL tutarında kredi faiz desteği sağlandı.

İCRA BORCUNA TAKSİT

Adalet Bakanlığı, icra dosyalarına kredi kartı ile tek çekim ve taksitli olarak ödeme kolaylığı getirdi. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenler, ‘vatandas.uyap.gov.tr' adresine girerek e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza ile girip işlemi yapabiliyor.

Etiketler: esnaf, kepenk
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