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17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

100 lira adeta 'bozukluk' oldu

17 Haziran 2018, Pazar 22:58
Her geçen gün artan enflasyon, 200 liranın ardından en büyük ikinci banknot olan 100 TL’yi adeta bozuk paraya dönüştürdü.

Merkez’in kayıtlarına göre piyasada dolaşan banknotların değer olarak yüzde 55.26’sı, adet olarak da yüzde 37.84’ü 100 TL’lik banknotlardan oluşuyor. Merkez Bankası 2017 yılında 136 milyon 854 bin adet yeni banknot para bastı, bunun 64 milyon 276 bini, yani yarıya yakını, çok fazla talep geldiği için 100 liralık banknotlardan oluştu. Bir önceki yıla göre 5 ve 10 liralık kâğıt paranın oranı da arttırılırken 200 TL, 50 TL ve 20 TL’nin payı az da olsa düştü. Çok fazla talep edilmeyen 200 liralık banknotun toplam miktar içindeki payı yüzde 9.35’ten yüzde 8.82’ye geriledi.

Etiketler: enflasyon
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