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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

11 haftanın en düşük seviyesini gördü

21 Ekim 2018, Pazar 12:30
Gram altın, bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle yatırımcısına yaklaşık yüzde 3 kaybettirdi.

Ons altındaki değer kazançlarına karşın, özellikle son iki haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL'nin etkisiyle negatif seyir izleyen gram altın, 18 Ekim'de 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya kadar geriledi.

Gram altın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de bu haftayı değer kaybıyla tamamladı.

Cuma günü 222,3 lirayla son 11 haftanın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştiren gram altın, haftalık bazda ise yatırımcısına bu hafta yüzde 2,95 kaybettirdi.

Gram altın sene başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 40 getiri sağlamayı başardı.

Son altı aydır değer kaybeden ve bu süreçte 1.160 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın ise bu seviyede etkisini artıran alımlarla ekim ayında yükselişe geçti. E

kim ayının üç haftasında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1.233,6 dolara kadar yükseldi. Bu haftayı yüzde 0,7 primle 1.226 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, sene başından bu yana ise yüzde 5,9 değer kaybetti.

Analistler, ABD ile Çin arsındaki ticaret savaşları, İtalya ekonomisi ve İngiltere'nin Bretix sürecine ilişkin endişelerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını bu durumun da emtia fiyatlarına olumlu yönde yansıdığını söyledi.

AA

Etiketler: gram altın, altın fiyatları
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