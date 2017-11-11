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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

11 kuruşluk motorin zammı, benzinle farkı 55 kuruşa indirdi

11 Kasım 2017, Cumartesi 11:24
Benzine hafta içinde gelen 13 kuruşluk zammın ardından, motorin fiyatlarına da gelmesi beklenen zam oranı açıklandı. Litre başı fiyatına 11 kuruşluk zam yapılan motorinin benzinle farkı 55 kuruşa indi.

Motorine 31 Ekim'de yapılan 18 kuruşluk zam da göz önüne alındığında, 10 günde 29 kuruş zam gelmiş oldu. Dolardaki yükseliş ile brent petrolün 60 doları aşmasının etkili olduğu zamlarla birlikte, 55 litrelik dizel bir otomobilin deposunu doldurmanın maliyeti 280 TL'ye dayandı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, akaryakıt zammının etkisiyle, benzin ve motorin fiyatlarının arasındaki makas da 55 kuruşa kadar geriledi. Söz konusu fark eylül ayının başında 70 kuruştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı sonu itibarıyla dizel otomobillerin sayısı 340.000 adet artışla 4.14 milyona çıktı ve payı da yüzde 34.9'a yükseldi.

Benzinli otomobillerin oranı da aynı dönemde yüzde 26.1 olarak kayıtlara geçti. 2016 sonunda ise, dizel araçların payı yüzde 33.6 iken, benzinli otomobillerin oranı yüzde 26.8 düzeyindeydi. Yüksek emisyon değerleri yüzünden dünyada üretimi kısıtlanan ve bazı şehirlerde kullanımı dahi yasaklanan dizel otomobiller, Türkiye'de ise yakıt ekonomisi sunmaları ve ikinci eldeki değer kayıplarının az olması ile öne çıkıyor. Akaryakıt zamlarıyla birlikte, önümüzdeki dönemde dizel otomobil sayısının daha da artması bekleniyor.

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