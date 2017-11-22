"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

13 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

22 Kasım 2017, Çarşamba 10:29
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye bölümündeki kara kesiminin inşaatında 13 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, proje kapsamında gayrisafi milli hasılaya 546 milyon dolarlık katkı sağlanacağını ifade etti.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, EDAM tarafından hazırlanan "TürkAkım: Türkiye Ekonomisi ve Enerji Güvenliğine Etkileri" raporunun tanıtımında yaptığı konuşmada, Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak projenin Türkiye'ye ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağını söyledi.

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye kısmındaki 225 kilometrelik kara kesiminin inşaatında doğrudan 4 bin, dolaylı 8 bin ve zincirleme olarak bin 500 kişinin çalışacağını aktaran Ülgen, böylece hattın kara kısmında toplam 13 bin 500 kişilik istihdam oluşturulacağını dile getirdi.

Ülgen, söz konusu çalışma için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağına işaret ederek, "Yaptığımız ekonomik etki analizi kapsamında ayrıca 100 milyon dolarlık ek hane halkı geliri ortaya çıkacak. Projenin 225 kilometrelik kara kesimi inşaatı kapsamında gayrisafi milli hasılaya 546 milyon dolarlık katkı sağlanacak" dedi.

"YENİ TÜRKAKIM'LARINA İHTİYAÇ VAR"

EDAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da raporda, Türkiye'nin 2035'te doğalgaz talebinin 71,8 milyar metreküpe ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti. Kumbaroğlu, bu talebinin ülkede yeni doğalgazdan elektrik üretim santralleri kurulduğu takdirde daha da artacağını vurguladı.

Kumbaroğlu, 2035 için öngörülen bu doğalgaz talebi dikkate alındığında, ülkede farklı kaynakların devreye girmesi gerektiğine işaret ederek, "Her 10 yılda bir TürkAkım'ına daha ihtiyaç olacak" ifadesini kullandı.

TürkAkım'ın Avrupa'ya gaz götürecek ikinci hattının rotasının henüz belirlenmediğini dile getiren Kumbaroğlu, "Burada ciddi bir altyapı ihtiyacı var, büyük bir potansiyelin bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Buraya bir yatırım hamlesi lazım. Bazı ülkelerin ilgi gösterdiğini de görüyoruz. Polonya, Macaristan gibi ülkelerden talepler var. Ben bu kısmın da hızla geliştirileceği kanaatindeyim" diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    267. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hariri'nin istifası askıya alındı

    Rekor kıran döviz ve enflasyona hükümetten ilk yorum

    Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor

    S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi

    MEB atanacaklar listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı

    İsteyene bedava arazi verilecek! Tek bir şartla...

    Yılın ilk kar tatili haberi geldi

    13 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

    AKP'li belediye, 'Spor alanı yapacağız' dedi, ormana beton döktü!

    Altın zirve yolculuğunu sürdürdü

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu

    Dolar yine rekorla başladı!

    Bu çocukların günahı ne?

    Mahkeme, Demirtaş kararından vazgeçti

    Filistin yönetimi ABD ile iletişimi kesti

    Zimbabve'de Mugabe devri kapandı

    'Cenazeye katılmak diye bir suç var mı?'

    İBB'nin dev bütçesi onaylandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu çocukların günahı ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gençlik: Coşkun akan çağlayan gibi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tıkanan Kemalizme payanda olanlar
    Sebahattin YAŞAR

    Bu nasıl ‘itiraf’, bu nasıl ‘helâlleşme’?
    Genel

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu
    Genel

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi
    Genel

    Parolamız hukuk
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukuku kayboluyor, mahvoluyor
    Mustafa ORAL

    Dünya bir köprüdür, üzerine ev yapılmaz
    Genel

    Nur sabırla adaleti bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.