13 milyon kişi yardımla yaşıyor

Sosyal yardım harcamaları geçen yıl yüzde 20’lik artışla 334 milyar lirayı aştı.

Bu harcamaların yüzde 98’ini ‘sosyal koruma’ yardımları oluştururken sosyal yardım kapsamında maaş alanların sayısı 13 milyona yaklaştı. Sosyal yardım harcamaları geçen yıl yüzde 20’lik artışla 334 milyar lirayı aştı. Bu harcamaların yüzde 98’ini ‘sosyal koruma’ yardımları oluşturdu. Sosyal yardım kapsamında maaş alanların sayısı 13 milyona yaklaştı. Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşuyor. Sosyal koruma yardımları sekiz risk/ihtiyaç grubu (hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s) için yapılan sosyal yardımları kapsıyor. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları izledi.

EN FAZLA YAŞLI MAAŞI

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67.8’i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72.2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu, yüzde 17.7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3.5 ile işsizlik yardımları izledi.