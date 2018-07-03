14 yılın zirvesinde gözlemlenen ‘enflasyonda artış sürebilir’

Enflasyon verileri son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39’a çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9.17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.49 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.15 oranında düşüş gerçekleşti.

TÜSİAD Baş Ekonomistinden 'enflasyon' değerlendirmesi

En fazla artış ulaştırmada

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18.91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16.79 ve lokanta ve oteller yüzde 13.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82.53 ile kuru soğanda oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6.66 ile etek geldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.57 artış gösterdi.

Dolarda yükseliş sürdü

Önceki gün akşam saatlerinde 4.6170/4.6180 seviyesinde olan dolar/TL, dün sabah 4.62 seviyesinde güne başladı. Enflasyon rakamları öncesinde bu seviyelerde yatay seyreden kur, rakamların açıklanmasının ardından 4.6884 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden geri gelen kur, 4.65 seviyesinde yer aldı.

‘Enflasyonda artış sürebilir’

ING Bank’ın, enflasyon verisi sonrası yayınladığı ekonomi notunda, çekirdek enflasyondaki artışın devam ettiği vurgulandı ve enflasyondaki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da süreceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğine dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, tüketici fiyatları Haziran’da aylık bazda yüzde 2.61 arttı; böylece, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17’yi buldu. ING Bank’ın ekonomi notunda özel kapsamlı göstergelerden C endeksinde yıllık enflasyon artışının eğilimini sürdürerek yüzde 14.60’ya geldi ve tarihi yüksek düzeye ulaştığı belirtilerek, “Enflasyonun yüksek düzeyi ve beklentilerde devam eden bozulma eğilimi (24 aylık beklentilerin önümüzdeki aylarda çift basamaklı düzeye ulaşacağı da) düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde de yukarı yönlü risklerin baskın olacağı anlaşılıyor.’’ denildi.