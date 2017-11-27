15 yılda 60 milyar dolarlık kamu malı satıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.

2018 bütçesi önceki gün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda son gün Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bakanlığın bütçe sunum kitabında özelleştirme uygulamalarına da yer verildi. Veriler, AKP döneminde satışı yapılan kamu mallarının büyüklüğünü de ortaya koydu. Maliye Bakanlığı’nın Komisyon’a sunduğu rapora göre AKP’den önceki hükümetlerin yaptığı toplam özelleştirme 8 milyar doları bulurken, iktidar partisinin 15 yıllık süresince 60.8 milyar dolar kamu malı özelleştirildi. Cumhuriyet’te yer alan habereg göre, AKP döneminde kamuya ait mallar özelleştirmeler yoluyla satılarak kaynak yaratıldı. AKP öncesinde 8 milyar dolar olan özelleştirme gelirleri, AKP döneminde 60.8 milyar dolara çıktı.

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