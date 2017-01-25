"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

16 yıl sonra yeniden açılıyor: 1 Şubat'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak...

25 Ocak 2017, Çarşamba 14:27
Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nın yapılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, 1 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılacak.

Bursa Gemlik-İstanbul Haliç seferleri, artık Yunuseli'nden yapılacak. İlk etapta Bursa-İstanbul seferlerinin yapılacağı Yunuseli Havaalanı'nın, kısa sürede gerçekleştirilecek çalışmalarla hem farklı destinasyonlara yönelik seferler hem de uçuş ve havacılık eğitimleriyle, eskisinden daha aktif kullanılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 6 yıldır sürdürülen Yunuseli Havaalanı'nın yeniden uçuşlara açılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi.

Yunuseli Havaalanı'nın ulaşıma açılması için önceki yıllarda imzalanan protokollerin çeşitli nedenlerle askıya alınmasına rağmen süreci takibe devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gelen onayın ardından, 1 Şubat'ta Yunuseli Havaalanı'ndan uçuşları başlatma kararı aldı.

Böylelikle Yenişehir Havalimanı'nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan ve bugüne kadar atıl duran Yunuseli Havaalanı, yeniden aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Gemlik-Haliç arasında sefer yapan, karaya da inme özelliği bulunan BURULAŞ'a ait uçaklar, 1 Şubat Çarşamba gününden itibaren Yunuseli Havaalanı'ndan kalkacak.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesince yapılan yolcu bekleme salonu ve hangar inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, BUSKİ ekipleri de gerekli altyapı çalışmalarını bitirdi.

Bakım ünitesi kurmak, uçuş okulu açmak, hangar ve pisti kullanmak gibi taleplerle BURULAŞ'a başvuran 20'nin üzerinde kurum ve kuruluşun müracaatları değerlendiriliyor.

Yunuseli-Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer yapılacak. Yolculuk 25 dakika sürecek. Uçak kalkış saatleri Yunuseli'nden 08.45 ve 14.45, Haliç'ten de 09.45 ve 15.45 olacak.

"Yunuseli Havaalanı'nda seferler başlıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli Havaalanı'nın da devreye alınmasıyla Bursa'nın aktif çalışan iki havaalanına birden sahip olacağını belirtti.

Bursa'nın 16 yıllık özleminin giderileceğini, hayal olarak görülen bir konuyu daha gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Altepe, şunları kaydetti:

''Yunuseli Havaalanı'nda seferler başlıyor. Çok yakında uçuş eğitimleri ve farklı bölgelerle uçuşlarla bu bölge, önemli bir havacılık merkezi haline gelecek. Bursa, İstanbul'un yanı sıra Ege ve Akdeniz'e yaz sezonunda uçuşlarımız olacak. 4 deniz uçağımız var. Bunların karaya da inmesi için gerekli aparatlar monte edildi. İstanbul'da üçüncü havalimanının bitmesiyle buraya da uçuşlar tarifeli olarak başlayabilir. Ancak farklı Anadolu şehirlerine Yunuseli'nden 25-30 kişilik uçaklarla seferleri hızlandırmayı planlıyoruz."

AA

Etiketler: bursa, yenişehir havalimanı
Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'dan Astana açıklaması

    HDP'li vekiller serbest bırakıldı

    Erdoğan'dan flaş referandum açıklaması

    Bir tepki de AB'den geldi!

    Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı: Yurt yangınında sorumlular belirlendi!

    Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

    Terör örgütünün hücresinden çıktı

    Referandum tarihi bu hafta açıklanacak

    Türkiye yolsuzlukta Brunei'nin altına düştü

    Restoranlar yemek kartlarını boykota hazırlanıyor

    Muğla'da korkutan deprem

    IŞİD hedefleri ateş altına alındı

    Beyaz Saray Sözcüsünün yorum yapmadığı İsrail sorusu...

    Mallarına el konuldu!

    BM'den İsrail'in işgaline bir tepki daha!

    ''Bahçeli'nin bu tavır değişikliğinin nedenini öğrenebildiniz mi?"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayet iyi biliriz

    Güneydoğu esnafının feryadı

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı
    Genel

    Mallarına el konuldu!
    Genel

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlardan iki ibretli fotoğraf!
    Cevher İLHAN

    “Tehditlerle, korkularla, hilelerle...”
    Mehmet KARA

    “Kim öle kim kala” ise…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dr. Saydam ile Şair Ecevit’in Başbakanlığı
    Genel

    ''Bahçeli'nin bu tavır değişikliğinin nedenini öğrenebildiniz mi?"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerden kurtuluş için duâ zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.