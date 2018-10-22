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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

178 ürün piyasadan toplatıldı

22 Ekim 2018, Pazartesi 15:47
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek, bu ürünleri piyasadan topladık. En çok toplatılan ürünler şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma makinesi, elektrikli ocak gibi ürünler oldu." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl 45 bin 102 ürünün denetime tabi tutulduğunu belirterek, "Bu ürünlerin 33 bin 217'sinin teknik mevzuata uygun olduğunu, yaklaşık yüzde 25'lik orana tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik." dedi. 

Bakan Varank, KOSGEB'de Ürün Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, düdüklü tencereden set üstü ocağa, şarj aletinden ütüye, yangın söndürme tüpünden lambaya kadar piyasadan toplatılan güvensiz ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakanlığın 81 ilde 800'den fazla denetçiyle piyasa gözetim ve denetimi yaptığına işaret eden Varank, "Bu, bakanlığımızın önem verdiği bir çalışma. Bu ürünler, hem vatandaşlarımızın cebine hem de sağlığına zarar verebilecek nitelikte." diye konuştu.

Belgesi olmayan ürünleri almamaları konusunda vatandaşlara tavsiyede bulunan Varank, bir sorunla karşılaşılması halinde bakanlıkla irtibata geçilmesini, Alo 130 İhbar ve Şikayet Hattı ya da CİMER üzerinden de kendilerine ulaşılabileceğini söyledi.

"Bin 500'den fazla ürün grubunu titizlikle denetliyoruz"

Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada da vatandaşların tehlikeli ya da kalitesiz ürünler kullanmasını engellemek için çok hassas davrandıklarını, bakanlık olarak bin 500'den fazla ürün grubunu büyük bir titizlikle denetlediklerini bildirdi.

Denetimlerde asansörlerden elektrik-elektroniğe, otomotivden basınçlı ekipmanlara, makinelerden gaz yakan cihazlara kadar birçok ürünün teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını tespit ettiklerini vurgulayan Varank, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin ettiklerini, aynı zamanda ürün piyasasının kalitesini koruduklarını dile getirdi.

Varank, ürün güvenliğinin sağlanmasının birçok bakanlık ve kamu kurumunun ortak görevi olduğunu ifade ederek, bu konuda piyasa gözetimi ve denetimini etkin, verimli ve işlevsel hale getirmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

 

AA

Etiketler: ekonomi, denetim, Türkiye, ticaret
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