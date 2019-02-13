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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

2 günde 400 bin TL zarar

13 Şubat 2019, Çarşamba 17:47
Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul’da kurulan tanzim satış noktalarının iki günde 400 bin TL zarar ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki gün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satışlarla ilgili bir açıklama yaparak 2 günde 297.7 ton sebze satıldığını belirtti. Satış noktalarında domates 3, patlıcan 4.5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satıldı.

Eski CHP’li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş ise bu durumun İBB’yi zarara soktuğunu söyledi. Twitter hesabından yayınladığı mesajlarla tanzim satış noktaları hakkında bilgi veren Yarkadaş, “Az önce Mersin Aydıncık Hali’ni aradım. İBB Tanzim Satış Çadırı için iki TIR salata sarılmış. Toplam 40 ton salata şu an İstanbul yolunda… İBB, salatanın kilosunu Aydıncık Hali’nden 4 TL’ye satın almış. Buna 50 kuruş da nakliye masrafı biniyor. Salata böylece 4.5 TL oluyor. Bu 360 ton sebze meyvenin İstanbul’a geldiğini gösteriyor. Demek ki; İBB dün her ürünün kilosunu ortalama 50 kuruş zararla sattı. 360 ton sebze meyvenin kilo başına 50 kuruş zararla satılması ortaya çok ciddî bir maliyet çıkarıyor. Bu zararı kim nasıl ve nereden karşılayacak?” dedi.

‘Kamunun kaynakları yağmalanıyor’

“İBB, aldığı fiyata mal satarak, her gün ortalama 200 bin TL zarar edecek. Sadece iki günde yaklaşık 400 bin TL’lik bir zarar var şu an… Seçim öncesi popülizm uğruna, kamunun kaynakları adeta yağmalanıyor. Bu tablonun Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli’de yaşandığını da unutmayın” diyen Yarkadaş, “Üretimi yok eden, tarımı bitiren AKP, suçu komisyonculara yıkmaya çalışıyor. Bugün İstanbul Bayrampaşa Hali esnafına bu yüzden ceza yağdırdılar. Hal esnafının ‘yerinden’ 4 TL’ye aldığı salatayı 4 TL’den daha düşük bir fiyata satmasını istediler. Fiyat düşürmeyene ceza yazdılar. İşin özeti şu: AKP tarımı bitirirken, kendisine yeni bir TEKEL oluşturmanın da zeminini yaratıyor. Kent merkezine çadır kurup, bir kilo kotalı patlıcan satarak, popülizmin doruğuna çıkıyor. Yoksullaştırılan halkımız ise günü kurtarmak için saatlerce kuyrukta bekletiliyor.” diye konuştu.

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“Bu yaşımızda sebze kuyruğuna girdik”

İstanbul’da Kadıköy’ün merkezindeki meydana kurulan çadırlarda vatandaşlar hafta başından bu yana ucuz sebze meyve alabiliyor. Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait sebze taşıyan kamyonun meydanda görünmesiyle vatandaşlar kuyruğa girmeye başlıyor. Saat 10.00 ile 19.00 arasında satış noktasının önünde sürekli bir kuyruk var. İstanbullular son aylarda yüksek enflasyon nedeniyle mutfaklarına girmeyen sebzelere ulaşabilmek için birkaç saatlik bekleyişi göze alıyor. Kadıköy’deki satış noktasında sırada bekleyen 60 yaşındaki Süheyl Bey, ucuz sebze kuyruklarının kendisine geçmiş günleri hatırlattığını anlatıyor fakat bugünkü durumu eski zamanlardan daha vahim bulduğunu belirterek,“Bugüne kadar hiç böyle şey görmedim. Eskiden benzin kuyruğu olurdu. İlk defa bu kadarını görüyorum. Milleti perişan ettiler. Bu yaşımızda sebze kuyruğuna girdik.” diye konuştu.

 

Etiketler: tanzim satış noktası, yarkadaş
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