2 yılda kaç tane büyükbaş hayvan ithal edildi?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizin son 2 yılda 1 milyon 790 bin 223 büyükbaş hayvan ithal ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, ithal edilen hayvanlardan uygun şartları taşımayan 676 baş hayvanla ilgili gerekli işlemin yapıldığını bildirdi. Son yıllarda ciddi oranda artış gösteren hayvan ithalatını, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği iki ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Gürer, önergelerinde “Resmi gazetede yayınlanan kararlara istinaden 2017 yılında toplam kaç baş canlı sığır ithalatı gerçekleşmiştir? Kaç firma tarafından hangi ülkelerden sığır getirilmiştir? Toplam yurt dışına ödenen tutar ne kadardır? Kaç firma tarafından hangi ülkelerden sığır getirilmiştir? Toplam yurt dışına ödenen tutar ne kadardır? 2017 ve 2018 yılında ithal getirilen kaç baş sığır farklı nedenlerle ölmüştür? Ülkemize gelişlerinden sonra herhangi bir hastalık belirlenen sığır sayısı nedir?” şeklinde sorular yöneltti. Gürer’in yazılı soru önergelerini cevaplayan Pakdemirli, hayvan ithalatına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde verilen yetki ve kontenjan dâhilinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapıldığını belirterek, “İthalatlar 2017 yılında 25, 2018 yılında ise 16 firma tarafından gerçekleştirilmiştir” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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