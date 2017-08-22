200 balıkçı üç aydır mahsur

Akdeniz açıkları için aldıkları izinle Cebelitarık’ı geçerek Batı Afrika açıklarında avlanmaya başlayan Türk balıkçılar, yasak avlandıkları gerekçesiyle alıkonulup para cezasına çarptırıldı. Kesilen cezalar nedeniyle üç aydır Moritanya’nın Nouâdhibou Limanı’ndan tutulan 25 tekne ve yüzlerce Türk balıkçı kurtarılmayı bekliyor.

Yeni Şafak'tan Murat Palavar'ın haberine göre Türkiye’den izin alarak Akdeniz İspanya açıklarında avlanmaya çıkan 25 Türk balıkçı teknesi ile yüzlerce balıkcının, sınırları aşıp Afrika açıklarına açılınca Moritanya’da alıkonulduğu ortaya çıktı. Tekneleri bağlanan ve çarpıldıkları yüksek para cezaları nedeniyle üç aydır mahsur kalan balıkçıların tehlikeli balık yolculuğu tam iki yıl önce başladı. Temmuz 2015’te İspanya açıklarında avlanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan iki aylık için alan Türk balıkçıları 25 tekneyle Akdeniz’e açıldı. Yaklaşık 500 kişilik Türk balıkçı ekibi, önce kolayca ulaştıkları İspanya açıklarında avlanmaya başladı. Resmi izinleri olan bölgede yaklaşık 60 gün avlanan balıkçılar, yasal süre içerisinde Türkiye karasularına dönmek yerine; gözünü karartıp Batı Afrika açıklarına açıldı.

Cebeli Tarık Boğazı’nı geçen balıkçılar, dünyanın en zengin balık alanlarından biri olan Afrika ülkesi Moritanya’ya açıklarına ulaştı. Moritanya hükümetince balıkçılık için belirlenen ‘zone’larda yaklaşık 2 yıldır hiçbir aksaklık yaşanmadan avlanmayı sürdüren kalabalık Türk balıkçı grubu, yüzlerce Moritanyalıyı da çalıştırdı. Herşey yolunda giderken yaklaşık üç ay önce Moritanya hükümeti, Türk balıkçı teknelerine yüksek para cezaları kesmeye başladı.

YAKALANMADAN İKİ YIL AVLANDILAR

Kesilen cezalar sebebiyle işler biranda tersine döndü. Türkiye’nin hiçbir avlanma anlaşmasının bulunmadığı ülkede kesilen para cezaları balıkçılar için bir maceranın da sonu oldu. Balıkçılar, izinsiz bölgede avlandıkları gerekçesiyle büyük bir cezaya çarptırıldı. Limandan dışarı çıkamayan Türk balıkçılar, işçilerinin büyük bir kısmını Türkiye’ye gönderdi. Tekne sahipleri ile sorumlu kaptanlar ise kesilen yüksek para cezaları nedeniyle Türkiye’ye dönemedikleri gibi avlanmaya da çıkamıyorlar.

Moritanya’da bulunan Türk balıkçılardan Veysel S., Türk balıkçı teknelerine kesilen cezaların 800 bin lirayla 2 milyon lira arasında değiştiğini söyledi. Bu cezaları ödeme durumları olmadığı için Türkiye’ye dönemediklerini belirten Veysel S., Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan destek istediklerini kaydetti.