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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

2016'da 62,8 milyon yolcu taşıdı

11 Ocak 2017, Çarşamba 13:08
THY, Ocak-Aralık 2015 döneminde 61,2 milyon olan toplam yolcu sayısının 2016 yılının aynı döneminde 62,8 milyona ulaştığını bildirdi.

Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, THY'nin Ocak-Aralık 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları ile ilgili bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Ocak-Aralık 2015 döneminde 61,2 milyon olan toplam yolcu sayısının, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artışla 62,8 milyona ulaştığı, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda yüzde 3,8, dış hatlarda yüzde 1,5 olduğu belirtildi.

DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISI YÜZDE 14,1 ARTTI

Dış hatlar business class yolcu sayısının değişmediği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2015 dönemine kıyasla yüzde 14,1 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık düşüşle yüzde 74,6 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk km (AKK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 153,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 artarak 170,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 5,6, dış hat uçuşlarda yüzde 11,5 oranındadır.

Ücretli yolcu km (ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 6,3 artarak 126,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 4,1, dış hat uçuşlarda ise yüzde 6,7 oranındadır. Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 452 bin 763 iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artışla 464 bin 31'e yükselmiştir."

UÇAK SAYISI 334'E YÜKSELDİ

Açıklamada, taşınan kargo-posta, Ocak-Aralık 2015 döneminde 719,928 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 21,7 artışla 876,228 tona yükseldiği belirtilerek, 2015'in aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2016'nın aralık ayı sonunda 295 olduğu, iç hat şehir sayısının değişmeksizin 49 olduğu, dış hat şehir sayısının ise 235'den 246'ya yükseldiği kaydedildi.

2015 Aralık ayı sonunda uçak sayısının 299 iken 2016 Aralık ayı sonunda 334 olduğu bildirilen açıklamada, geniş gövde yolcu uçak sayısının 73'den 87'ye, dar gövde yolcu uçak sayısının ise 216'dan 234'e yükseldiği, kargo uçak sayısının 10'dan 13'e çıktığı aktarıldı.

AA

Etiketler: thy
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