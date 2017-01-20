2016’da kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 40’ı Suriyeli

Türkiye genelinde 2016 yılında kurulan tüm yabancı ortaklı şirketlerin yüzde 40'ını Suriyeliler kurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bİrliği'nin (TOBB) Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları üzerinden yaptığı istatistiğe göre 2016’da 4 bin 523 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin yüzde 40’ını oluşturan 1,764’ü Suriye, 298’i İran, 286’si Irak ortaklılardan oluşurken 618’i anonim, 3 bin 905’i limited şirketlerden oluşuyor.

Bu şirketlerin 467’si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 448'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 291’i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 88.99’ni yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

2016 Aralık ayında kurulan 368 yabancı ortak sermayeli şirketin 122’i Suriye ortaklı olup, İran sermayeli 25 adet ve Mısır sermayeli 22 şirket kuruldu.

2016 Aralık ayında kurulan şirket sayısı kasıma göre azaldı

Aralık ayında kurulan şirket sayılarıyla Kasım ayının kıyaslanmasına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12.81 azaldı. Küçük şirket sayısı yüzde 53.37; kooperatif sayısında da yüzde 1.52 artış meydana geldi. Aralık ve kasım ayı kapanan şirket kıyaslamasında da yüzde 61.51, kapanan kooperatif sayısında yüzde 73.40 artış, kapanan küçük şirket sayısında yüzde 8.13 azalış oldu.

2016 Aralık’ta 2015 Aralık ayına göre kapanan şirketler yüzde 5.25 azaldı

2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21.25, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 30.93 azalırken kurulan küçük şirket sayısı yüzde 2.88 arttı. 2016 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 5.25, kapanan kooperatif sayısı yüzde 22.38 azalış, kapanan küçük şirket sayısı da yüzde 13.66 arttı.

2016’da kurulan şirket sayısı, 2015’e göre yüzde 4.49 azaldı

2016 yılının 12 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 4.49, kurulan küçük şirket sayısında yüzde 10.83, kurulan kooperatif sayısında yüzde 16.29 azalış oldu. Aynı dönem için kapanan şirket sayısı yüzde 8.88 kapanan kooperatif sayısında yüzde 18.71 azalış, kapanan küçük şirket sayısında yüzde 2.88 oranında artış gözlendi.

2016 yılı Aralık ayında kurulan toplam 4 bin 855 şirket ve kooperatifin yüzde 78.67’si limited şirket, yüzde 19.96’si anonim şirket, yüzde 1.37’si ise kooperatif niteliğinde tüzelkişiliğe sahip oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40’ı İstanbul, yüzde 10.99’u Ankara, yüzde 5.88’i İzmir’de kuruldu.

Aralık'ta kurulan şirketlerin sermaye toplamı aylık yüzde 54.49 azaldı

2016 yılı ilk 12 ayında toplam 64 bin 480 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 51 bin 448 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 37.46’sını, 12 bin 247 anonim şirket ise yüzde 62.53’ünü oluşturuyor. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 54.49 oranında azaldı.

2016 Aralık ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 516’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 896’sı inşaat, 683’ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

2016 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 2 bin 41’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 58’i inşaat, 823’ü imalat sektöründe bulunuyor.

Aralık'ta 342 inşaat şirketi kapandı

2016 Aralık ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 550’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 342’si inşaat, 281’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Kapanan küçük şirketlerin 931’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 373’ü inşaat, 220’si imalat sektöründe bulunuyordu.

2016 yılında toplam 771 kooperatif kuruldu. Bunların 354’ü konut yapı kooperatifi, 93’ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 57’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2016 aralık ayında faaliyete başlayan 67 kooperatifin ise 40’ı konut yapı, 6’sı tarımsal kalkınma ve 4’ü toplu işyeri yapı kooperatifi olarak kuruldu.