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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

2016 küçülme yılı oldu

15 Aralık 2016, Perşembe
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Levent, 2016’nın bir küçülme yılı olabileceğini söylemek mümkün” dedi.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Haluk Levent, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Verilerin öne çıkan sonuçlarından biri olan ‘ekonomide yüzde 1.8’lik daralma’ hakkında konuşan Prof. Dr. Levent, “Bu, bizim tahminimizden daha büyük bir daralma ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu daralma, birinci ve ikinci çeyrekteki artışın ardından geldiği için büyük ihtimalle birinci çeyreğin artışını tamamen götürecek. Eğer bu eğilim dördüncü çeyrekte de devam ettiyse ki; hissettiğimiz kadarıyla etti, 2016’nın bir küçülme yılı olabileceğini söylemek mümkün” dedi. Geçen yıla bakıldığında yüzde 6.1’lik bir büyümenin söz konusu olduğunu belirten Levent, bu oranın daha önce açıklanan ve eski yöntem ile hesaplanmış rakamın yaklaşık % 50 üstünde olduğunu belirtti.

‘’İşsizlikle karşı karşıya kalıyoruz’’

Mevcut durumda bu dalgalanmaların devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Levent, riskler olduğuna ve küresel ortamda da benzer problemlerin yaşandığına dikkat çekti. Çalkantılı bir döneme girildiğini dile getiren Prof. Dr. Levent, “Bu dönemde ülke içerisinde istikrar olsa dahi küresel ortamdaki bu sıkıntılardan ötürü bir sorun yumağı ile karşı karşıya kalacağız. Sanıyorum bundan sonra uzunca bir süre 2000’lerin başındaki büyümelerin yaşanması ihtimal dışı. Kaldı ki başka problemler de var. Bunlardan biri de işsizlik. Küresel ölçekte ilk defa bu yoğunlukta bir teknolojik işsizlikle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

İhracat değer endeksi azaldı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ‘’gıda, içecek ve tütün’’de % 3,5 ve ‘’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’’nde % 2,2 azalırken, ‘’ham maddeler’’de (yakıt hariç) % 2,5 ve ‘’yakıtlar’’da % 3,2 arttı. İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ‘’gıda, içecek ve tütün’’de % 3,2, ‘’yakıtlar’’da % 13,5 ve ‘’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’nde % 1,7 azalırken, ‘’ham maddeler’’de (yakıt hariç) % 0,4 arttı.

Miktar endeksi de düştü

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ‘’gıda, içecek ve tütün’’de % 7,5, ‘’yakıtlar’’da % 7,6 ve ‘’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’’nde %  1,2 azalırken, ‘’ham maddeler’’de (yakıt hariç) % 17 arttı. İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ‘’gıda, içecek ve tütün’’de % 5,3 ve ‘’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’’nde % 0,8 artarken, ‘’ham maddeler’’de (yakıt hariç) % 9,4 ve ‘’yakıtlar’’da % 3,9 azaldı.

 

 

 

DHA

Etiketler: tüik, türkiye, ekonomi, ihracat
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